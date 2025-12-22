Yeni asgari ücret için geri sayım hızlandı. Milyonlarca çalışanı doğrudan, toplumun tamamını ise dolaylı olarak ilgilendiren asgari ücret zammında sona yaklaşılıyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun bu hafta gerçekleştireceği kritik toplantıyla birlikte yeni rakamın netleşmesi bekleniyor. Milyonlarca vatandaş ise ''Yeni asgari ücret kaçıncı toplantıda belli olacak?'' sorusunu gündeme taşımış vaziyette.

Yeni asgari ücret kaçıncı toplantıda belli olacak merak ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ev sahipliğinde toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni dönem asgari ücreti belirlemek amacıyla aralık ayında çalışmalarına başladı. Komisyon ilk toplantısını 12 Aralık’ta, 2. toplantısını 18 Aralık’ta yaptı. Şimdi ise 3. asgari ücret toplantısı için geri sayım başlatıldı.

Yeni asgari ücret kaçıncı toplantıda belli olacak? Komisyonun 3. toplantı tarihi belli oldu

YENİ ASGARİ ÜCRET KAÇINCI TOPLANTIDA BELLİ OLACAK?

Yeni asgari ücretin Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yapacağı son toplantıda netleşmesi bekleniyor.

Komisyon yasal süreç gereği Aralık ayı boyunca birden fazla kez toplanarak işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin görüşlerini alıyor. Görüşmelerin ardından nihai karar genellikle son toplantıda açıklanıyor ve yeni asgari ücret kamuoyuna duyuruluyor.

ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTI NE ZAMAN?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 3. toplantısının önceki toplantıların ardından kısa bir süre içinde yapılması planlanıyor. Tahmin edilen tarih ise 22-26 Aralık arası.

ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM GELECEK?

Asgari ücrete yapılacak zam oranı henüz kesinleşmedi. Komisyon görüşmeleri devam ederken farklı oranlar gündeme geliyor. Zam oranının belirlenmesinde enflasyon verileri, alım gücü ve işveren maliyetleri dikkate alınıyor. Taraflar arasında uzlaşma sağlanmasının ardından yeni asgari ücret rakamı, komisyonun son toplantısının ardından açıklanacak.

ASGARİ ÜCRET ZAM SENARYOLARI

Yüzde 20 zam - 26 bin 524 TL

Yüzde 25 zam - 27 bin 630 TL

Yüzde 30 zam - 28 bin 735 TL

Yüzde 35 zam - 29 bin 840 TL

Yüzde 40 zam - 30 bin 945 TL

