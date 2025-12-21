Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun üçüncü toplantısı için geri sayım başladı. Bir uzman isim daha 2026 için yeni rakamların yüzde 25–30 arasında şekilleneceğini öngördü. Belirsizliğin bu hafta son bulması bekleniyor.

Yeni asgari ücret rakamına dair belirsizlik hızla azalıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ikinci toplantısının ardından gözler şimdi üçüncü toplantıya çevrildi. Uzmanlar ve ekonomistler de yeni rakamın hangi seviyede olacağıyla ilgili tahminlerini paylaşmayı sürdürüyor.

Ekol TV yayınında açıklamalarda bulunan ekonomist Mahmut Aydoğmuş, süreci değerlendirdi: "Bu ikinci toplantının da aslında yine beklenen çerçevede gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Yani rakamın masaya yatırılması beklenmiyordu. 3. toplantıya daha ziyade bu çerçevede bir simülasyon vardı. Bu hafta içi artık yavaş yavaş sürecin netleşeceğini, tablonun o flu halinin ortadan kaldırılacağını söyleyebiliriz. Şu anda yüzde 25 ile 30 bandında bir rakam üzerinde bir müzakere süreci olduğunu söyleyebiliriz. Kuvvetle muhtemel de bu çerçevede şekillenecektir. Yani yüzde 25'in altında beklemiyorum ben. Ama yüzde 30'un üzerine çıkma ihtimali de şu anda çok zor görünüyor."

Aydoğmuş, sadece maaş artışının değil, yan haklar ve sosyal destekler gibi farklı unsurların da gündemde olduğunu vurguladı: "Tabii sadece şu anda kamuoyu tamamen oransal olarak net asgari ücret ne kadar artacak, tabii milyonları ilgilendiren daha ziyade kısım burası ama bunun dışında diğer çeşitli sosyal haklar, yan haklar gibi mevzular da var.

Dolayısıyla bu özellikle geçtiğimiz haftaki ikinci toplantıda hani o masada ne oluyor, tabii detaylar konuşuluyor. Yani neticede sadece bir kök maaş artışından ibaret değil yani bu süreç. Dolayısıyla belirli olan taraflar var. Ancak daha ziyade kamuoyunun merak ettiği; net asgari ücret ne kadar olacak. Çünkü Türkiye'de sabit bir maaş sistemi üzerinden konuşuyoruz. Yani kişilerin bulunmuş oldukları sektörler, bölgeler ya da kıdem gibi birden fazla böyle değişkenlik arz edecek duruma göre farklılık oluşturan asgari ücret yok ülkemizde. Sadece standart bir asgari ücretten bahsediyoruz."

Mevcut asgari ücretin 22 bin 104 TL olduğunu hatırlatan Aydoğmuş, artışın enflasyon farkını da kapsayacağını belirtti ve öngörüsünü paylaştı: "Dolayısıyla herkesin de merak ettiği 22 bin 104 TL olan halihazırdaki asgari ücret ki temmuz ayında bir artış da olmamıştı... Dolayısıyla buradan enflasyon farkından doğan zararlar telafi edilecek mi, edilecekse ne düzeyde edilecek bunları göreceğiz. Ama 27 bin - 28 bin bandında bir asgari ücretin bu hafta içi açıklanmasını ben de bekliyorum."

Muhtemel zam senaryoları: Yüzde 20 zam → 26 bin 524 TL Yüzde 25 zam → 27 bin 630 TL Yüzde 30 zam → 28 bin 735 TL Yüzde 35 zam → 29 bin 840 TL Yüzde 40 zam → 30 bin 945 TL

