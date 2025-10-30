Kirli eller devreye girdi, Türkleri hedef gösterdi! Karadağ’da Sırp tahriki 

Karadağ’ın başkenti Podgoritsa’da cumartesi günü bir Karadağ vatandaşının bıçakla yaralanmasının ardından başlayan etnik gerginlik sürüyor. Bıçaklama olayına Türkiye vatandaşlarının karışmasına tepki gösteren yüzlerce gösterici hükûmet binasının önünde toplanarak “Türkler defolun” sloganları attı.

Göstericiler aynı zamanda hükûmetteki Boşnak kökenli Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimoviç’i de hedef alarak “İbro dışarı” sloganları attı. Polis, hükûmet binasının yanı sıra şehir merkezinde ve Türkiye’nin Podgoritsa Büyükelçiliğinin çevresinde geniş güvenlik tedbirleri aldı. Bina önündeki protestoya meşaleler ve uyuşturucu madde ile katılmak isteyen yüzleri maskeli 11 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerden dokuzunun yetişkin olmadığını duyuran polis, ebeveynlere çocuklarının şiddet olayına alet edilmelerine engel olmaları için çağrı yaptı.

Başkentte Türklere ait işletmelerin kundaklanmasının ardından güvenlik tedbirleri artırıldı ve geçici olarak kapatıldı. Ancak olaylar gece saatlerinde sahil kentlerinden Bar’a da sıçradı. Kentteki iki Türk işletmesi de saldırıya uğradı.

OLAYLAR NASIL BAŞLADI?

Fatih Sultan Mehmed döneminde fethedilen ve beş asır Osmanlı hâkimiyetinde kalan Karadağ, 1878’de bağımsızlığını ilan etti. 1919’da Sırbistan Krallığı ile birleşti. II. Dünya Savaşı’ndan sonra Yugoslavya’nın parçası oldu. Ülke dağılınca Sırbistan sınırları içinde kaldı.

2006’da referandumla bağımsızlığını ilan etti. Karadağ’ı ilk tanıyan ülkelerden biri Türkiye oldu. 650 bin nüfuslu ülkenin başkenti Podgoritsa. Ülke nüfusunun üçte birini Sırplar oluşturuyor. Bu yüzden Balkanlarda yaşanan Sırbistan kaynaklı problemler doğrudan Karadağ’a yansıyor. Sırbistan ile problem yaşayan Kosova, ay başında Baykar’dan binlerce Skydagger kamikaze drone’u aldı. Kosova Türkiye’den Bayraktar TB2, ABD’den Puma insansız hava aracı satın aldı. Makine ve Kimya Endüstrisi, geçen hafta Kosova’ya anahtar teslim fişek üretim fabrikası inşa edeceğini duyurdu. Yıllık 20 milyon fişek üretim kapasitesine sahip tesis için Priştine’de anlaşma imzalandı. Savunmadaki iş birlikleri, Kosova’yı kendi toprağı olarak gören Sırpları rahatsız etti.

Belgrad yönetimi gelişmeyi “provokasyon” diye nitelendirdi. Sırp Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic açık açık rahatsızlığını dile getirirken “Biz, Türkiye’yi tehdit etmek için çok küçüğüz. Türkiye, NATO’nun ikinci en büyük gücü” demekten de geri durmadı. Karadağ’daki olayların perde arkasında Sırp aklının bulunduğu değerlendiriliyor. Karadağ’da 11 bine yakını Türk şirketi bulunuyor. Ülkede 15 bin civarında Türk vatandaşı yaşıyor. 2008’den beri Türkiye vatandaşları ülkeye vizesiz girebiliyordu. Olayların ardından askıya alındı.

“VUCİC’İN UŞAKLARI!”

Karadağ Sosyal Demokrat Partisi Başkanı Ivan Vujovic, olaylardan dolayı Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic’i suçladı. Vujovic, sosyal medyadan yaptığı açıklamada “Vucic Sırbistan’da yanıyor. Bu yüzden acilen Karadağ’da kaosa ihtiyacı var. Burada ona yardım etmeye hazır hizmetkârları var. Özellikle diğer milletlere ve dinlere karşı nefreti körüklemek en iyi bildikleri iş. Vucic’in Karadağ üzerinden başkalarıyla başa çıkması her zaman daha kolayına geliyor. Kosova’ya drone satışı açıklamasından sonra Türkiye karşıtlığını körükleyerek kendisine olan öfkeyi unutturmak istiyor” dedi. Vujovic, olayara karışanları “Vucic’in uşakları” diye nitelendirdi.

ORGANİZE İŞLER

Karadağ Meclis Başkan Yardımcısı Mirsad Nurkoviç, ülkede suç işleyen yabancılar hakkında açıklama yaptı.

İlk başta saldırganların Türk olduğu yönünde bilgiler geldiğini söyleyen Nurkoviç “Ancak şimdi, elimizdeki bazı bilgilere göre Türk değil Azerbaycanlı oldukları anlaşılmıştır. Bu vesileyle, yaralı vatandaşla ve ait olduğum partinin dayanışmasını ifade etmek için bunu söylüyorum. İçişleri Bakanlığının verilerini paylaşıyorum. Son beş yılda yabancılar binlerce suç işledi. Bunlardan 936’sını Sırbistan, 439’unu Kosova, 323’ünü Arnavutluk, 321’ini Bosna Hersek, 260’ını Rusya ve 253’ü Türkiye vatandaşları işledi. Ülkemizde suç işleyen yabancılar arasında Türkler en son sırada. Bu da olayların organize olduğunu gösteriyor” dedi. Geçmiş dönemde Türkiye’nin TİKA aracılığıyla Karadağ Devleti kurumlarına geri ödemesiz fon bağışladığını hatırlatan Nurkoviç “Başka hiçbir devlet bu kadar büyüklükte bağış yapmamıştır. COVID salgını sırasında Türkiye, Karadağ Devleti’ne yardım eden ilk devletlerden biri olmuştur. 2024 yılındaki doğrudan yabancı yatırımlarda Türkiye, Sırbistan Cumhuriyeti’nden gelen doğrudan yabancı yatırımların hemen ardından ikinci sırada yer almaktadır. Tedavi ihtiyacımız olduğunda Türkiye’ye gidiyoruz. NATO üyeliğimiz ve AB yolunda Türkiye bize güçlü destek veriyor” diye konuştu.