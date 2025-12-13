İstanbul Silivri’de 2019 yılındaki 5,8'lik depremde minaresi hasar alan ve ardından kontrollü şekilde yıkılan Avcılar Hacı Ahmet Tükenmez Camii, 6 yıldır İBB tarafından yapılmayı bekliyor.

Marmara Denizi'nde 26 Eylül 2019 yılında meydana gelen 5,8'lik depremde minaresinde hasar oluşan İstanbul Avcılar'da bulunan 40 yıllık Hacı Ahmet Tükenmez Camii hakkında ağır hasarlı kararı verilerek camii, alınan belediye meclisi kararı ile yıktırıldı.

6 YILDIR ÇALIŞMALAR BAŞLAMADI

Alınan karot örneklerinden 8 ay sonra kontrollü olarak yıkılan E-5 Avcılar Metrobüs İstasyonu yakınındaki muhteşem cami, 6 yıldır yapılamadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerince çevresi ‘Hacı Ahmet Tükenmez Camii İnşaatı' yazısı ve maket fotoğraflı İmamoğlu imzalı bariyerlerle çevrilen cami alanında, çalışmalar 6 yıldır bir türlü başlamadı.

YETKİLİLERE SESLENDİLER

Yol üzerindeki camide trafik sıkışıklığında namazlarını eda ettiklerini belirten vatandaşlar, "İstanbul’da bir 20-30 kilometrelik güzergahlar 1.5-2 saatten önce kat edilemiyor. Bu cami yol kenarında olması sebebiyle namazlarımızı yetiştirmek için önemli bir ibadet mekanı idi. Ancak 6 yıldır yapılmaması İstanbullulara büyük bir saygısızlıktır. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın konuya müdahale ederek, caminin inşası konusunda yetkiyi ele alması ve belediyenin yıktığı binayı yeniden yaparak gereğini yapmasını bekliyoruz" dediler.

Hasar aldı diye yıktılar, 6 yıldır bir çivi bile çakılmadı! İBBye cami tepkisi

Dönemin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2023 yılında seçim çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği Avcılar'da, hasarlı olduğu için 4 yıl önce yıktıkları Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nin yeniden inşasına seçimden hemen sonra başlanacağını kamuoyuna açıklamıştı. Çevre sakini ve yol güzergahını kullanan vatandaşlar cami inşaatının bir türlü başlamamasına tepki gösterdi.

"KEŞKE HEMEN YAPILSAYDI"

Avcılar’da yaşayan bir vatandaş, caminin neden yeniden yapılamadığını anlamadıklarını söyleyerek "Keşke hemen yapılsaydı. Ben de bilemiyorum neden yapılmadı. İbadetimizi yapmak için aşağıdaki camiye gidiyoruz. Neden yapılmadığını bilemiyoruz. Belki de siyasi bir çekişme var" dedi.

Vakit namazları için Avcılar’da bulunan merkez camiine gittiğini söyleyen bir vatandaş ise, "Vallahi buranın işleri başka. Aşağıdaki camiye gönderiyorlar milleti. Burada bir şey yok" diye konuştu.

6 yıldır caminin yapılmamasına tepki gösteren Cemal Antlı ise, "Yazık yani. Başka bir şey olsaydı yaparlardı. Manevi değerimizi yok ettiler. Demek ki istemiyorlar" şeklinde konuştu.

