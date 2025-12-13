Ataşehir’de bir otelin çatı katında çıkan yangın panik yaşanmasına sebep oldu. Kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Saat 08.15 sıralarında Ataşehir Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı otelin çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm çatı katını sardı.

Ataşehir'de otelde yangın! Ekipler bölgede

YANGIN KONTROL ALTINDA

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucu alevleri kontrol altına aldı.

Yangında can kaybı ya da yaralanma olmazken, otelde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

