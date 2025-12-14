Altın fiyatlarındaki yeniden başlayan yükseliş, yatırımcıların dikkatini bir kez daha bu piyasaya çevirdi. Fed sonrası hareketin arkasındaki nedenler ve alım için kritik seviyeler ekonomist Hikmet Baydar’ın değerlendirmeleriyle netleşti.

Fed’in faiz kararı sonrası piyasalarda oluşan fiyatlamalar yakından izlenirken, altının yeniden yükselişe geçmesi dikkat çekti. Bu gelişmelerle birlikte vatandaşlar yükselişin arkasındaki nedenleri araştırırken, alım yapmak isteyenler de doğru zaman konusunda tereddüt yaşıyor.

Ekol TV yayınında değerlendirmelerde bulunan ekonomist Hikmet Baydar, altındaki hareketin yalnızca Fed kararlarıyla açıklanamayacağını vurguladı. Baydar, faiz indiriminin zaten piyasalar tarafından beklendiğini, asıl belirleyici unsurun Fed Başkanı Jerome Powell’ın mesajları olduğunu ifade etti.

SİNYALLER YUKARI YÖNLÜ

Baydar, Powell’ın açıklamalarının piyasalar tarafından “şahin” olarak algılanmadığını, aksine faiz indirimlerinin devam edebileceği yönünde bir duruş sergilendiğini ve bunun altın fiyatlarını desteklediğini söyledi. Teknik göstergelerin de yukarı yönlü sinyaller üretmeye devam ettiğini belirtti.

ALTINDA TRUMP ETKİSİ

Ancak Baydar’a göre altındaki asıl yükselişin kaynağı Fed değil. Küresel jeopolitik risklere dikkat çeken Baydar, ABD cephesinden gelen Venezuela merkezli açıklamaların, altının güvenli liman özelliğini yeniden ön plana çıkardığını vurguladı. Bu gelişmelerin, fiyatları yukarı taşıyan ana etken olduğunu ifade ettiğini şu sözlerle dile getirdi:

"Trump'ın yapmış olduğu hamle altına güvenli liman olma özelliğini biraz daha ön plana çıkardı ve Venezuela ile bir savaş riski artması nedeniyle altında yukarı hareketleri gördük. Ki geçen cuma günü sanıyorum biz altında 4353 seviyelerini gördük. Şimdi bu seviye önemli bir direnç seviyesi. Buralarda ciddi bir kar satışı oldu daha önce. O yüzden de bu seviye altın yani direnci kırmadan burası alım için uygun bir seviye diyemiyoruz"

ALIM SEVİYLERİNİ AÇIKLADI

Kısa vadede izlenecek seviyelere işaret eden Baydar, altının belirli bantlarda tutunup tutunamayacağının görülmesi gerektiğini ifade ederek, yatırımcıların aceleci davranmaması gerektiğini söyledi ve ekledi:

"Her ne kadar aşağı sinyalleri gelmese de şu an için altında biraz beklemeden yanayım. Özellikle 4240'larda tutunup tutunmadığını görmemiz lazım. Dirençlerdeyken yani daha önce satışların geldiği bölgedeyken altında alım çok fazla mantıklı olmaz. Bu direnç kırıldıktan sonra destek vazifesi görünce yani geri geldiğinde o zaman ancak 4300'lerde alımı önerebilirim. Şu an için pazartesi açılışta altın 4250'leri test edebilir. Oradaki hareketi izlememiz lazım. Eğer burası destek olarak çalışırsa o zaman altında alım düşünülebilir. Şu an altındaki yukarı yönlü hareketin arkasındaki en önemli sebep Venezuela krizi. O yüzden de oradaki gelişmelere daha çok odaklanmamız lazım diye düşünüyorum"

