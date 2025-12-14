BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, asgari ücretin enflasyon ve geçmiş kayıplar dikkate alınarak yüzde 50 artırılması gerektiğini belirterek, bu artışın yapılması halinde asgari ücretlinin ancak hakkını alabileceğini söyledi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM) düzenlenen BBP Bursa Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Destici, genç istihdamının artırılması ve evliliklerin teşvik edilmesi gerektiğini vurgulayarak, evlenecek gençlere yerel yönetimler ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca destek verilmesi gerektiğini söyledi.

"ANCAK BU ŞEKİLDE OLURSA..."

Asgari ücretin yüzde 50 oranında artırılması gerektiğine işaret eden Destici, şunları kaydetti:

"Biz 'asgari ücret yüzde 50 artırılsın' derken diğerlerinin popülist bir düşünceyle yer değiştirme arasında söylemiyorum. Çünkü hükümet bizim zaten. Ben temellendirerek söylüyorum. Bu da vergi felsefeci olmamın bir artısıdır. Gerekçelendiriyorum, temellendiriyorum. Nedir? 2024 yılı enflasyonu kaç çıktı? Yüzde 50. Asgari ücretliye kaç verildi? Yüzde 30 veriyor. Yani 2025'in başında yüzde 30 veriyor. Yani yüzde 20'si kesiliyor. Bu 2025 yılı enflasyon kaç çıktı. Yüzde 30 çıktı, 20 de geçmişten alacağı var asgari ücretlinin, yüzde 50. Yani 33 bin 52 lira. Tam kuruşu kuruşuna. Asgari ücret ancak bu şekilde olursa işte o zaman asgari ücretlimiz hakkını bir nebze de olsa almış olur."

