Kocaeli’nin Körfez ilçesinde, aralarında husumet bulunan liseliler parkta karşılaşınca çıkan kavgada 16 yaşındaki M.Y. bıçakla yaralandı. Olayın ardından kaçan şüpheli M.T. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesi Fatih Mahallesindeki bir parkta, daha önce aralarında husumet bulunduğu öğrenilen lise öğrencileri karşı karşıya geldi. Taraflar, karşılaşmanın ardından tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda M.T. (16), yanındaki bıçakla M.Y.'yi (16) yaraladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ŞÜPHELİ KISA SÜREDE YAKALANDI

Yaralı çocuk, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli M.T. ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak, sağlık kontrolü için Körfez Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Buradaki işlemlerinin ardından ifadesi alınmak üzere Körfez Tütünçiftlik Karakolu'na sevk edilen M.T. gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası