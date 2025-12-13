Kaydet

Iğdır Adil Aşırım Çarşısı'ndaki bir giyim mağazasının önüne gelen yaşları küçük iki çocuk, akılalmaz bir yöntemle hırsızlık yaptı. Çocuklardan biri etrafı kolaçan ettikten sonra üzerindeki montu çıkarıp arkadaşına verdi, ardından mankenin üzerindeki yeni montu saniyeler içinde üzerine giydi. Hiçbir şey olmamış gibi mağazadan uzaklaşan çocukların bu planlı hırsızlık anları, iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

