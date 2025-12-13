TOKİ sosyal konut kura takvimi: 500 bin konut başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesine ilişkin başvuru sonuçları merak ediliyor. Belirlenen takvime göre başvuru süreci 19 Aralık’ta sona erecek. Başvurularını tamamlayan vatandaşlar ise sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırıyor. TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde hak sahipleri kura yöntemiyle belirlenecek. Peki, TOKİ sosyal konut başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Türkiye, "Yüzyılın Konut Projesi" ile 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa edecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde TOKİ tarafından yürütülecek proje, hem afet riskine karşı güvenli yaşam alanları oluşturmayı hem de vatandaşların uygun maliyetlerle konuta erişimini sağlamayı hedefliyor.
Konutlar yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade imkânlarıyla satışa sunulacak. Ayrıca, İstanbul’daki yüksek kira artışlarını dengelemek amacıyla ilk kez kiralık sosyal konut uygulaması hayata geçirilecek.
KİMLERE NE KADAR KONTENJAN SAĞLANACAK?
Kampanyaya, 18 yaşını tamamlamış ve geriye dönük son 10 yıldır T.C. vatandaşı olan kişiler başvuru yapabilecek. Projede konutlar belirli gruplar için kontenjan ayrılarak satışa sunulacak. Buna göre; şehit aileleri ile terör, harp ve vazife malulleri ve gaziler (Kıbrıs ve Kore gazileri dâhil) için yüzde 5, engelli vatandaşlar için yüzde 5, emekli vatandaşlar için yüzde 20, üç ve daha fazla çocuklu aileler için yüzde 10, 18–30 yaş arasındaki gençler için yüzde 20 oranında kontenjan ayrılacak. Kalan konutlar ise diğer alıcı adayları için satışa sunulacak.
TOKİ SOSYAL KONUT KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Sosyal konutlar için başvurular 10 Kasım 2025 tarihinde başladı. TOKİ tarafından yapılan açıklamaya göre, başvuru süreci 19 Aralık 2025 tarihinde tamamlanacak. İnşa ve ihale sürecinin Kasım 2025 itibarıyla başlaması planlanırken, hak sahiplerinin belirleneceği kura çekimleri 29 Aralık 2025 ile 27 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Konutların teslimine ise Mart 2027 itibarıyla başlanması öngörülüyor.
TOKİ SOSYAL KONUT KURA SONUCU NASIL ÖĞRENİLECEK?
Kura çekimi ile birlikte hak sahipleri belirlenecek. İki ayda tamamlanacak olan kura çekilişi TOKİ'nin resmi sayfasından canlı olarak takip edilebilecek. Kura sonuçları canlı çekiliş ardından e-Devlet sistemi üzerinden sorgulanabilecek.