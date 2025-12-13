TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesine ilişkin başvuru sonuçları merak ediliyor. Belirlenen takvime göre başvuru süreci 19 Aralık’ta sona erecek. Başvurularını tamamlayan vatandaşlar ise sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırıyor. TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde hak sahipleri kura yöntemiyle belirlenecek. Peki, TOKİ sosyal konut başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Türkiye, "Yüzyılın Konut Projesi" ile 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa edecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde TOKİ tarafından yürütülecek proje, hem afet riskine karşı güvenli yaşam alanları oluşturmayı hem de vatandaşların uygun maliyetlerle konuta erişimini sağlamayı hedefliyor.

Konutlar yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade imkânlarıyla satışa sunulacak. Ayrıca, İstanbul’daki yüksek kira artışlarını dengelemek amacıyla ilk kez kiralık sosyal konut uygulaması hayata geçirilecek.