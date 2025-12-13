Devlet Tiyatroları’nın kuruluş sürecinde kritik rol üstlenen, Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’nın ilk müdürü ve kurucu isimlerinden olan usta tiyatro insanı Hilmi Özen hayatını kaybetti. Acı haberin ardından ''Hilmi Özen kimdir, nereli, kaç yaşındaydı?' soruları araştırılmaya başlandı.

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları tarafından yayımlanan taziye mesajında Hilmi Özen’in kurumun temellerinin atılmasından bugünkü yapısına ulaşmasına kadar geçen süreçte büyük emek verdiği vurgulandı. Açıklamada “İlk Sahne” döneminden Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları kimliğine uzanan yolculukta Özen’in vizyonu ve emeğinin belirleyici olduğu ifade edilerek ailesine ve sanat camiasına başsağlığı dilekleri iletildi.

Hilmi Özen kimdir, nereli, kaç yaşındaydı? Devlet Tiyatroları’nın ilk müdürü Hilmi Özen hayatını kaybetti

HİLMİ ÖZEN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDAYDI?

Hilmi Özen Kıbrıs Türk tiyatrosunun kurucu isimleri arasında yer alan usta bir tiyatro sanatçısı. 1944 yılında doğan Özen tiyatro eğitimini Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nde tamamladı.

1960’lı yıllarda Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’nın kuruluş sürecinde aktif rol aldı. Kurumun hem kurucuları arasında yer aldı hem de baş yönetmenlik ve oyunculuk yaptı. 1967-1990 yılları arasında Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’nın ilk müdürü olarak görev yapan Hilmi Özen, tiyatronun kurumsallaşmasında önemli katkılar sundu. 81 yaşında hayatını kaybeden Hilmi Özen için taziye mesajları yayınlandı.

HİLMİ ÖZEN ÖLDÜ MÜ?

Devlet Tiyatroları’nın ilk müdürü ve Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’nın kurucularından olan Hilmi Özen hayatını kaybetti. Usta tiyatro insanının vefatı sanat camiasında büyük üzüntüyle karşılandı. Hilmi Özen’in ölümü sonrası Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları başta olmak üzere birçok kurum ve sanatçı taziye mesajları yayımlayarak ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileklerini iletti.

