Ünlü tiyatrocu Ahmet Gülhan hayatını kaybetti

Türk tiyatro ve sinema oyuncusu, tiyatro yönetmeni Ahmet Gülhan 85 yaşında hayatını kaybetti.

UMUT OĞUZ DUYURDU

Oyuncu Umut Oğuz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla haberi duyurdu. Oğuz, "Türk tiyatrosunun en önemli oyuncularından biri, Devekuşu Kabare’nin kurucularından, bilgi deryası güçlü yönetmen, beni sahnede izleyip oyuncu eden, hayatıma her dokunuşunda kendimi bulduğum efsane adam, manevi babam Ahmet Gülhan’ı kaybettik. Başımız sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Gülhan'ın eşi Gülümser Gülhan'ın da mart ayında hayatını kaybettiği öğrenildi.

"YUNAN BAYRAĞINI İNDİRTME EMRİNİ BABAM VERMİŞ"

2020 yılında AA'nın sorularını cevaplayan Gülhan, "Tam İstanbullu sayılmayız. Babam Sakarya Savaşıyla, İstiklal Harbine katılmış süvari olarak. 'Atımı bırakmam' diyerek kendi atıyla katılmış. 30 Ağustos'ta Yunanlıları kovalayan 3. Tabur'un çavuşu. Bir de gazi olmuş. 9 gün koştur koştur bütün köyleri yakarak gitmiş Yunan askerleri. Yiyecek yok, ekmek yok. Atlara kuru üzüm yedirirken onlar da kuru üzüm yiyorlarmış. Bu şekilde İzmir'e inmişler. Bütün belgesellerde gösterilir, İzmir Sarıkışla'nın tepesindeki Yunan bayrağını indirip Türk Bayrağını çeken manganın emrini babam vermiş askerlerine. Komutanından emir almadan sen bunu uyguladın diye mahkemeye çıkartılıp ceza olarak 1,5 ay İstanbul'a sürgüne göndermişler. Kendisi Ürgüp, Kapadokyalı. Askerlikten sonra bir daha köyüne dönmemiş İstanbul'da kalmış" ifadelerini kullanmış.

NASIL KEŞFEDİLDİ?

Keşfedilme hikayesini de anlatan Gülhan ayrıca şunları söylemişti: "Cahide Sonku beni sahnede izleyip ‘Ahmet, oğlum, bayıldım senin oyunculuğuna’ dedi. Biz yeni bir tiyatro kurduk, orada oynamamı istedi. 1967 yılında Haldun Taner, Zeki Alasya ve Metin Akpınar’la birlikte Devekuşu Kabare Tiyatrosu’nu kurdum. Rıfat Ilgaz’ın Hababam Sınıfı’nı ilk biz oyunlaştırdık. Zeki, Metin ve ben oynadık. O rolleri biz sahneye taşıdık, filmler sonra geldi. Zaman zaman 30, zaman zaman 50, 60 oluyorum. 70’ten yukarı çıkmak istemiyorum ama çıktım."

AHMET GÜLHAN KİMDİR?

1940 yılında İstanbul'da doğan Gülhan; 1967'de Haldun Taner, Metin Akpınar ve Zeki Alasya ile birlikte Devekuşu Kabare'yi, 1978'de Haldun Taner ile Tef Kabare'yi kurmuştu.

Televizyon dizileri ve sinema filmlerinde rol aldı. 1980'li yıllarda TRT'de yayımlanan Şüpheli Şemsettin dizisinde canlandırdığı Şüpheli Şemsettin karakteriyle tanınır.

Demokrasi Gemisi (1990), Medya Medya Nereye (2000),[8] Matrak Ailem (2004) gibi oyunlar sahneye koydu. TRT kanalı için Şüpheli Şemsettin, Mesela Muzaffer, Hak Dostum (Ramazan programı), Bir Kadın Bir Erkek, adlı yapımları üretti.

2000'li yıllarda Biz Size Aşık Olduk, Sev Kardeşim, Cümbür Cemaat Aile gibi yapımlarda rol aldı.

Sinemada Günahını Ödeyen Adam (1969), Sevgili Bebeklerim (1987), Suluboya (2009), Yeni Hayat (2015), Çalgı Çengi İkimiz (2016), Kardeşim Benim (2016) adlı filmlerde oynadı.