Ahmet Gülhan neden öldü, kaç yaşındaydı?

Oyuncu ve yönetmen Ahmet Gülhan’dan acı haber geldi. Gülhan’ın vefatı sonrası biyografisi ve kariyer yolculuğu yeniden gündeme geldi.

AHMET GÜLHAN NEDEN ÖLDÜ?

Ahmet Gülhan’ın bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü, geçtiğimiz hafta fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Tedavi altında olan usta sanatçının durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakıma alındığı ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

AHMET GÜLHAN KAÇ YAŞINDAYDI?

Usta oyuncu, 1940 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Vefat ettiğinde 85 yaşındaydı. Hem oyunculuk hem yönetmenlik alanında uzun yıllara yayılan kariyeri boyunca sahnede aktif rol alan Gülhan, tiyatro hayatına genç yaşlarda adım attı.

Hayatının büyük bölümünü tiyatro sanatına adayan Gülhan, sahne deneyiminin yanı sıra televizyon ve sinema projelerinde de yer aldı. 80’li yıllardan itibaren geniş kitleler tarafından tanınan bir isim haline gelen sanatçı, özellikle 1980’lerde TRT ekranlarında yayınlanan “Şüpheli Şemsettin” ile akıllarda yer etti.

AHMET GÜLHAN KİMDİR?

Ahmet Gülhan, İstanbul’da doğdu ve Tophane Erkek Sanat Okulu ile Akşam Teknik Okulu’nda eğitim aldı. Gençlik döneminde atletizm ve futbol ile ilgilendi. 1957-1959 yılları arasında atletizmde 400 metre branşında Türkiye şampiyonlukları kazandı ve 1960 Olimpiyat kadrosuna seçildi.

Öğrencilik yıllarında Milli Türk Talebe Birliği’nde tiyatro faaliyetlerine dahil olan Gülhan’ın sahneye ilk adımı, bir oyuncunun rahatsızlanması sonucu yedek olarak sahneye çıkmasıyla gerçekleşti. Böylece profesyonel tiyatro yolculuğunu başlattı.

1967’de Haldun Taner’in önerisiyle, Metin Akpınar ve Zeki Alasya ile birlikte Türkiye’nin ilk kabare tiyatrosu kabul edilen Devekuşu Kabareyi kurdu. 1978’de Haldun Taner ile birlikte Tef Kabare’yi hayata geçirdi. 1980’lerde TV için hazırladığı programlar ve kabare geleneğini yaygınlaştıran projeleriyle tiyatroya yenilikçi bir soluk getirdi.

Dostlar Tiyatrosu dahil birçok toplulukta görev aldı, aynı zamanda yönetmenlik yaptı. “Biz Size Aşık Olduk”, “Cümbür Cemaat Aile” ve “Çalgı Çengi İkimiz” gibi yapımlarda rol aldı.