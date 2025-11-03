Hikmet Çapanoğlu neden öldü, hastalığı neydi? Beşiktaş Eski Futbolcusu Hikmet Çapanoğlu hayatı merak ediliyor

Beşiktaş Spor Kulubü Hikmet Çapanoğlu'nun hayatını kaybettiğini duyurdu. Paylaşımında, "Hikmet Çapanoğlu’na Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

Peki, Hikmet Çapanoğlu neden öldü, hastalığı neydi? İşte, Beşiktaş Eski Futbolcusu Hikmet Çapanoğlu hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler...

HİKMET ÇAPANOĞLU NEDEN ÖLDÜ, HASTALIĞI NEYDİ?

Beşiktaş'ın açıklamasına göre, U-17 Akademi Takımı Teknik Sorumlusu ve eski futbolcu Hikmet Çapanoğlu, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Kulüp, Çapanoğlu'nun vefatını derin bir üzüntüyle duyurarak ailesine ve camiasına başsağlığı diledi.

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklama şu şekilde;

"U-17 Akademi Takımımızın Teknik Sorumlusu ve eski futbolcularımızdan Hikmet Çapanoğlu’nun kalp krizi sonucu vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kulübümüze hizmetlerini her daim saygıyla hatırlayacağımız Hikmet Çapanoğlu’na Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz."

HİKMET ÇAPANOĞLU KİMDİR?

Hikmet Çapanoğlu 1975 yılında İstanbul'da doğdu, 2025 yılında ise hayatını kaybetti. Futbola Beşiktaş altyapısında başlamış 1995'te profesyonel sözleşme imzalamıştır. Kariyeri boyunca Sakaryaspor, Diyarbakırspor, Kuşadasıspor, Kayseri Erciyesspor, Çarluspor ve Şanluurfaspor gibi takımlarda forma giymiştir.

Beşiktaş ile 1997-98 Türkiye Kupası ve 1998 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları yaşamıştır. Futbolculuk kariyerinin ardından antrenörlüğe yönelen Çağanoğlu, uzun yıllar Beşiktaş altyapısında görev yapmış ve son olarak U-17 Akademi Takımı'nın teknik sorumluluğunu üstlenmiştir. 2025 yılında kalp kriz sonucu hayatını kaybetti.