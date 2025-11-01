Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Beşiktaş camiasının acı günü: Hikmet Çapanoğlu hayatını kaybetti

- Güncelleme:
Beşiktaş'ta 1995-2000 yılları arasında forma giyen eski futbolcu ve U-17 Akademi Takımımı Teknik Sorumlusu Hikmet Çapanoğlu, 49 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu hayata veda etti. Acı haberi siyah-beyazlılar duyurdu. Fenerbahçe Kulübü, başsağlığı mesajı yayınladı.

Beşiktaş camiası ölüm haberiyle sarsıldı. Siyah-beyazlı takımın eski futbolcusu ve U-17 Takımı Teknik Sorunlusu Hikmet Çapanoğlu, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"U-17 Akademi Takımımızın Teknik Sorumlusu ve eski futbolcularımızdan Hikmet Çapanoğlu'nun kalp krizi sonucu vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Kulübümüze hizmetlerini her daim saygıyla hatırlayacağımız Hikmet Çapanoğlu’na Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz."

FENERBAHÇE'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Acı haber sonrası Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Türk futbolunda gelecek nesillerin yetişmesinde katkıları olan Beşiktaş U17 Teknik Sorumlusu Hikmet Çapanoğlu’nun vefat ettiğini öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Çapanoğlu’na Allah’tan rahmet, başta ailesi ve sevenleri olmak üzere Beşiktaş ve Türk spor camiasına başsağlığı dileriz" denildi.

Öte yandan Beşiktaş U19 Takımı'nın sahasında Fenerbahçe 19 Yaş Altı Futbol Takımı ile 2 Kasım Pazar günü oynayacağı müsabaka ileri bir tarihe ertelendi. 

