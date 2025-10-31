Beşiktaş - Fenerbahçe maçı servet değerinde: Dolmabahçe'de 22 milyar TL'lik derbi

Trendyol Süper Lig'in 11'inci haftasında oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesinde her iki takımın kadro değerleri dikkat çekiyor.

Fubtolcu analiz sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre; sarı-lacivetliler; 291 milyon 800 bin euroluk kadro değeriyle ligde bu alanda ikinci sırada yer alıyor. Siyah-beyazlılar ise 167 milyon 800 bin euro ile üçüncü sırada bulunuyor. Merkez Bankası’nın günlük kuruna göre, iki takımın toplam değerinin Türk Lirası karşılığı 22 milyar 430 milyon TL.

EN DEĞERLİLER JHON DURAN VE ORKUN KÖKÇÜ

Fenerbahçe’nin Kolombiyalı futbolcusu Jhon Duran, derbide görev alması durumunda 35 milyon euro ile sahanın en pahalı oyuncusu olacak. Duran’ın oynamaması durumunda ise Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü, 28 milyon euro ile bu alanda zirvede yer alacak.

Sarı-lacivertlilerde Edson Alvarez ve Youssef En-Nesyri’nin, 24’er milyon euro piyasa değeri bulunurken; Tammy Abraham, El Bilal Toure ve Jota Silva da 15’er milyon euro ile siyah-beyazlıların en değerli futbolcuları arasında yer alıyor.