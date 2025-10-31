Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Beşiktaş - Fenerbahçe maçı servet değerinde: Dolmabahçe'de 22 milyar TL'lik derbi

Beşiktaş - Fenerbahçe maçı servet değerinde: Dolmabahçe'de 22 milyar TL'lik derbi

- Güncelleme:
Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Süper Lig'de Beşiktaş ile Fenerbahçe, 2 Kasım Pazar akşamı Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak derbi maçta kozlarını paylaşacak. İki takımın kadro değerleri toplamı 22 milyar 430 milyon TL'yi bulurken; Jhon Duran ve Orkun Kökçü, 'en pahalı futbolcular' olarak ön plana çıkıyor.

Trendyol Süper Lig'in 11'inci haftasında oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesinde her iki takımın kadro değerleri dikkat çekiyor.

Fubtolcu analiz sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre; sarı-lacivetliler; 291 milyon 800 bin euroluk kadro değeriyle ligde bu alanda ikinci sırada yer alıyor. Siyah-beyazlılar ise 167 milyon 800 bin euro ile üçüncü sırada bulunuyor. Merkez Bankası’nın günlük kuruna göre, iki takımın toplam değerinin Türk Lirası karşılığı 22 milyar 430 milyon TL.

EN DEĞERLİLER JHON DURAN VE ORKUN KÖKÇÜ

Fenerbahçe’nin Kolombiyalı futbolcusu Jhon Duran, derbide görev alması durumunda 35 milyon euro ile sahanın en pahalı oyuncusu olacak. Duran’ın oynamaması durumunda ise Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü, 28 milyon euro ile bu alanda zirvede yer alacak.

Sarı-lacivertlilerde Edson Alvarez ve Youssef En-Nesyri’nin, 24’er milyon euro piyasa değeri bulunurken; Tammy Abraham, El Bilal Toure ve Jota Silva da 15’er milyon euro ile siyah-beyazlıların en değerli futbolcuları arasında yer alıyor.

