Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Bahis depremi sonrası Süper Lig'de ilk atama: Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu

Bahis depremi sonrası Süper Lig'de ilk atama: Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bahis depremi sonrası Süper Lig&#039;de ilk atama: Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu
Beşiktaş, Fenerbahçe, Süper Lig, Derbi, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trendyol Süper Lig'in 11'inci haftasında oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin hakemi Ali Yılmaz oldu. Galatasaray-Trabzonspor maçında ise Cihan Aydın görev yapacak. Bahis skandalı nedeniyle 7 üst klasman hakeminin de yer aldığı toplam 152 hakem, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmişti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), 2 Kasım Pazar günü saat 20.00'de başlayacak Beşiktaş - Fenerbahçe maçına hakemi Ali Yılmaz'ı atadı.

Trendyol Süper Lig'de 11'inci hafta maçlarında görev yapacak hakemler şunlar:

31 Ekim Cuma
20.00 RAMS Başakşehir-Kocaelispor: Batuhan Kolak

1 Kasım Cumartesi
17.00 Göztepe-Gençlerbirliği: Yasin Kol
20.00 Galatasaray-Trabzonspor: Cihan Aydın

Bahis skandalı sonrası Süper Lig'de ilk atama: Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu - 1. Resim
Cihan Aydın

2 Kasım Pazar
14.30 TÜMOSAN Konyaspor-Samsunspor: Ali Şansalan
17.00 Zecorner Kayserispor-Kasımpaşa: Kadir Sağlam
20.00 Beşiktaş-Fenerbahçe: Ali Yılmaz

3 Kasım Pazartesi
20.00 ikas Eyüpspor-Hesap.com Antalyaspor: Alper Akarsu
20.00 Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK: Oğuzhan Aksu
20.00 Çaykur Rizespor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Ömer Tolga Güldibi

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Eşref Rüya 20. bölüm nereden izlenir? Yayınlanmama nedeni merak ediliyorEmtia piyasasında şeker düşüşte! 5 yılın dibini gördü
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan 'bahis skandalı' için yeni açıklama: Bu, bir hesaplaşmadır! - SporBahis skandalında yeni gelişme! TFF: Bu, bir hesaplaşmadırMHK duyurdu: TFF 1'inci Lig'de 12'nci haftanın hakemleri - SporMHK duyurdu: TFF 1. Lig'de 12. haftanın hakemleri belli olduMerve Dinçel Kavurat'tan altın madalya: Üst üste ikinci defa dünya şampiyonu - SporMerve Dinçel'den altın: Üst üste ikinci defa dünya şampiyonuFatih Tekke kararını verdi: Trabzonspor'un Galatasaray maçı 11'i netleşiyor - SporTrabzon'un G.Saray maçı 11'i: Tek isim kaldıSinan Şamil Sam'sız 10 yıl! Boksta tarih yazan Türk: Boğaz'ın Boğası - SporTam 10 yıl geçti! Boksta tarih yazan Türk: Boğaz'ın BoğasıSüper Lig'de derbi heyecanı: İşte kritik haftanın programı... - SporSüper Lig'de derbi heyecanı: Kritik haftanın programı...
Sonraki Haber Yükleniyor...