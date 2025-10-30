Bahis depremi sonrası Süper Lig'de ilk atama: Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu
Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 11'inci haftasında oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin hakemi Ali Yılmaz oldu. Galatasaray-Trabzonspor maçında ise Cihan Aydın görev yapacak. Bahis skandalı nedeniyle 7 üst klasman hakeminin de yer aldığı toplam 152 hakem, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmişti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), 2 Kasım Pazar günü saat 20.00'de başlayacak Beşiktaş - Fenerbahçe maçına hakemi Ali Yılmaz'ı atadı.
Trendyol Süper Lig'de 11'inci hafta maçlarında görev yapacak hakemler şunlar:
31 Ekim Cuma
20.00 RAMS Başakşehir-Kocaelispor: Batuhan Kolak
1 Kasım Cumartesi
17.00 Göztepe-Gençlerbirliği: Yasin Kol
20.00 Galatasaray-Trabzonspor: Cihan Aydın
2 Kasım Pazar
14.30 TÜMOSAN Konyaspor-Samsunspor: Ali Şansalan
17.00 Zecorner Kayserispor-Kasımpaşa: Kadir Sağlam
20.00 Beşiktaş-Fenerbahçe: Ali Yılmaz
3 Kasım Pazartesi
20.00 ikas Eyüpspor-Hesap.com Antalyaspor: Alper Akarsu
20.00 Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK: Oğuzhan Aksu
20.00 Çaykur Rizespor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Ömer Tolga Güldibi
