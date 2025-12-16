İstanbul’da düzenlenen Mesleki ve Eğitim Teknik Zirvesi’nde Bakan Yusuf Tekin’i protesto eden 16 kişi hakkında, güvenlik görevlilerinin yaralanması ve maddi hasar oluşması nedeniyle “görevi yaptırmamak için direnme” ve “basit yaralama” suçlarından 6 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

GAMZE ERDOĞAN / ANKARA - Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 2 Aralık’ta İstanbul’da düzenlenen Mesleki ve Eğitim Teknik Zirvesi seminerinde Bakan Yusuf Tekin’i protesto edenler hakkında iddianame hazırlandı.

Bahçelievler’deki bir otelde düzenlenen seminerde, yaklaşık 30 kişilik bir grup, MESEM’de yaşananları protesto etmek amacıyla konferans salonuna girerek pankart açıp slogan atmıştı. Güvenlik görevlilerinin grubu dışarı çıkarmak istemesi üzerine yaşanan arbede sırasında bazı görevliler yaralanırken otelde de maddi hasar oluşmuştu.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, tutuklu 16 şüpheli hakkında “görevi yaptırmamak için direnme” ve “basit yaralama” suçlarından 1 yıl 6 aydan, 6 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Özel güvenlik görevlilerinin kamu görevlisi sayıldığına dikkat çekilirken, kullanılan sprey boyaların “silah” niteliğinde değerlendirildiği ve eylemlerin birden fazla mağdura karşı zincirleme şekilde işlendiği vurgulandı.

