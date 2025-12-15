Yeni yapılan bir araştırmaya göre elektronik sigara, kalp krizi ve inme riskini artırıyor. Özellikle eski sigara kullanıcılarında tehlike daha büyük... İşte araştırmanın ortaya koyduğu sonuç ve detaylar...

Yeni yapılan bir araştırma, elektronik sigara kullanımının kalp sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olabileceğini ortaya koydu.

News Medical Life Sciences’te yayımlanan habere göre, bilim adamları elektronik sigara ile kalp krizi ve inme riski arasındaki bağlantıyı inceledi. Araştırmada, kalp krizi için 430 bini aşkın, inme için ise 1 milyondan fazla katılımcıyı içeren 12 önceki çalışmanın verileri analiz edildi.

OLASILIK YÜZDE 53 ARTIYOR

Sonuçlar, elektronik sigara kullanıcılarının kalp krizi geçirme olasılığının, hiç kullanmamış kişilere kıyasla yüzde 53 daha yüksek olduğunu gösterdi. Özellikle geçmişte sigara içmiş ve hâlen elektronik sigara kullanan kişilerde bu riskin daha da arttığı gözlemlendi.

Araştırmada ayrıca, geçmişte sigara içmiş ve halen elektronik sigara kullanan bireylerde inme riskinin, sigara kullanmayanlara göre yüzde 73 daha yüksek olduğu tespit edildi.

Araştırmacılar, bu bulguların elektronik sigaranın “zararsız” bir alternatif olarak görülmemesi gerektiğini gösterdiğine dikkat çekti. Uzun yıllardır sigara kullanımı, koroner arter hastalığı, hipertansiyon ve inme gibi kalp-damar hastalıklarının en önemli risk faktörlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Çalışmanın sonuçları, BMC Public Health dergisinde yayımlandı.

