Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat tarafından kurulacak Gölbaşı Veri Merkezi ile Türkiye’nin veri ve bulut hizmetleri ihtiyacının yerli yazılımla karşılanacağını, 2027’de hizmete girmesi planlanan merkezin en büyük ve en güvenli veri merkezlerinden biri olacağını açıkladı.

Yerli veri merkezi ile Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat tarafından kurulacak Gölbaşı Veri Merkezi ile bütün veri ve bulut hizmetlerine yönelik ihtiyacı yerli yazılımla karşılayacaklarını söyledi.

Uraloğlu, 28 bin 500 metrekarelik dev alanıyla projenin Türkiye’nin en büyük veri merkezlerinden biri olacağını bildirerek, “2026 yılı içerisinde inşaat ve mimari çalışmalarını büyük oranda tamamlamayı, kritik bilişim merkezimizi 2027 yılı içerisinde hizmete almayı hedefliyoruz. Yapılacak yatırımla Türksat’ın mevcut veri merkezinin fiziksel kapasitesi ilk fazda üç kat, ikinci fazda sekiz katın üzerinde artırılacak” dedi.

Türksat Gölbaşı Veri Merkezinin, 6 sistem salonuna, iki ayrı yirmişer kabinlik yüksek performans odasına ve 6 bin metrekare beyaz alana sahip olmasının planlandığını aktaran Uraloğlu, tesiste 200 kişi kapasiteli ofis çalışma alanının da bulunacağını belirtti.

Uraloğlu, enerji verimliliğinde “LEED-Gold” sertifi kasına sahip olacak merkezin, veri merkezi standartlarında da “Uptime Institude TIER-III” ve “TSE 50600” ile uyumlu olacağını belirterek, şu bilgileri verdi:

"Kurulacak veri merkezi, yapay zekâ uygulamaları, derin öğrenme, veri madenciliği, makine öğrenmesi gibi başlıklar altında veri analizi, veri kümelerinin işlenmesi, algoritmaların eğitimi, modelleme, tahmin, sınıflandırma, yüksek hızlı matematiksel hesaplamalar yapılması gibi hizmetlerin sunumu için gerekli altyapıya sahip olacak. Türkiye’nin en büyük kurum ve kuruluşlarının olağanüstü durumlarda dahi güvenli ve kesintisiz hizmet almasını sağlayacak merkezle, e-Devlet projeleri kapsamındaki hizmetlerde kesinti yaşanmasının önüne geçilecek."

