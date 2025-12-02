Sigaranın, akciğer kanserinde çok önemli bir risk faktörü olduğunun altını çizen göğüs cerrahisi uzmanı Dr. Fatih Gürler, “Ancak sigara tek başına büyük etken değildir; bütün kanserlerde olduğu gibi çevresel etkenler de çok önemlidir. Stres, kötü hava şartları, asbeste maruz kalma gibi unsurların her biri farklı risk faktörleridir. Günümüzde sadece sigara içenlerin akciğer kanseri olacağı düşünülmemelidir. Maalesef gün geçtikçe artan akciğer kanseri vakalarında sigara içmeyenlerde ve özellikle kadınlarda da akciğer kanserinin arttığını görüyoruz” dedi.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Sigaranın akciğer kanseri riskini 20 kata kadar artırdığına da dikkat çeken Dr. Gürler, “Tarama programı şu an dünyada sınırlı ülkelerde var. Ülkemizde bir tarama programı yok. Fakat 50 yaşın üzerinde olan, sigara içen veya ailesinde kanser öyküsü bulunan kişilerin düşük dozlu tomografi çektirmesi, akciğerdeki erken evredeki lekelerin ve şüpheli lezyonların tespit edilmesine imkân sağlayacaktır” diye konuştu.

DOĞRU BİLİNEN YANLIŞ! HIV, TOKALAŞMA VE SARILMAKLA BULAŞMAZ

HIV’in bağışıklık sistemini zayıflatan bir virüs olduğunu ve tedavi edilmediğinde AIDS’e yol açabildiğini belirten İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Bilim Komisyonu Üyesi Uzm. Dr. Tuba Çakmak, virüsün korunmasız cinsel ilişki, enfekte kanla temas (mesela ortak enjektör kullanımı) ve HIV pozitif anneden bebeğe gebelik, doğum veya emzirme sırasında bulaşabileceğini söyledi.

HIV, tokalaşma ve sarılmakla bulaşmaz

Toplumdaki yanlış inanışlara da dikkat çeken Prof. Dr. Çakmak, HIV’in sarılmak, tokalaşmak, aynı tabaktan yemek yemek, öksürük ya da sivrisinek ısırığıyla bulaşmadığının altını çizdi. Korunma yolları olarak ise steril enjektör kullanımı, doğru bilgiye ulaşmak ve bilinçlenmek maddelerini sıraladı.



Editör:ZİYNETİ KOCABIYIK

