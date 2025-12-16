Sarıkamış Harekâtı’nın 111’inci yılı dolayısıyla 3-4 Ocak 2026’da düzenlenecek anma etkinlikleri için Kars’ın Sarıkamış ilçesinde hazırlıklar tamamlanırken; meşaleli yürüyüşler, kardan heykeller ve mevlit programlarıyla şehitler aynı ruh ve kararlılıkla anılacak.

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde, I. Dünya Savaşı’nda on binlerce askerin şehit olduğu Sarıkamış Harekâtı’nın 111’inci yılı dolayısıyla 3-4 Ocak 2026 tarihlerinde düzenlenecek anma etkinlikleri için hazırlıklar, aynı ruh ve kararlılıkla sürdürülüyor.

Meşaleli yürüyüş güzergahlarında aydınlatma ve çevre düzenleme çalışmaları tamamlanırken ilçe merkezine Sarıkamış şehitleri anısına anıt kazandırıldı. Etkinlik süresince kardan heykeller, mevlit programları ve çeşitli anma faaliyetleri düzenlenecek.

"VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ"

Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, Sarıkamış şehitlerini anma etkinliği için Kars’ta bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının görev paylaşımının belirlendiğini söyledi.

Aslantatar, “Kızılçubuk mevkii ile oteller bölgesinde kardan heykeller yapımı olacak, meşaleli yürüyüşümüz, Mevlid-i Nebi programları olacak. Ülkemizin 81 il ve 922 ilçesinden ilçemize gelen misafirlerle beraber şehitlerimizi en iyi şekilde anmak için elimizden gelen bütün çabayı göstermekteyiz. Bu cennet toprakları bizlere emanet eden atalarımıza, dedelerimize en iyi şekilde minnet borcumuzu ödemek için var gücümüzle çalışıyoruz.” dedi.

