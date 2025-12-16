Anadolu Ajansı
MHK açıkladı: Türkiye Kupası'nda haftanın hakemleri
Ziraat Türkiye Kupası grup etabının ilk haftasında 17 Aralık Çarşamba ve 18 Aralık Perşembe günü oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), 17 Aralık Çarşamba ve 18 Aralık Perşembe günü Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak maçlarda görev alacak hakemleri açıkladı.
17 Aralık Çarşamba
13.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-İstanbulspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
18.00 Çaykur Rizespor-Gaziantep FK: Batuhan Kolak
20.30 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor: Mehmet Türkmen
18 Aralık Perşembe
17.30 Gençlerbirliği-Sipay Bodrum FK: Muhammet Ali Metoğlu
20.30 Galatasaray-RAMS Başakşehir: Halil Umut Meler
