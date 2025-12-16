Ünlü şarkıcı Demet Akalın ile iş insanı Okan Kurt’un 11 yaşındaki kızları Hira’nın oyunculuk dünyasına adım atmaya hazırlandığı öğrenildi. Küçük yaşına rağmen aldığı bu teklif çok konuşuldu.

Hira’nın bir televizyon dizisinde rol alacağı haberi, baba Okan Kurt’un açıklamalarıyla netlik kazandı.

Kızının oyunculuk kariyerine başlamasıyla ilgili konuşan Kurt, Hira’nın halihazırda ekranda yayınlanan bir dizi projesinden teklif aldığını belirterek, sürecin resmiyet kazandığını ifade etti.

“ANLAŞMALARI İMZALADIK”

Müjdeli haberi paylaşan Okan Kurt, kızının ilk oyunculuk deneyimiyle ilgili detayları da paylaştı. Kurt, yaptığı açıklamada, “Hira bir oyunculuk teklifi aldı. Yakın zamanda bir dizide rol alacak. Yapımcılarla gerekli görüşmeleri tamamladık ve anlaşmaları imzaladık” sözleriyle sürecin tamamlandığını dile getirdi.

Teklif aldı, anlaşma tamam! Demet Akalın ile Okan Kurt’un kızı Hira oyuncu oluyor

Hira’nın hangi dizide ve nasıl bir rolle izleyici karşısına çıkacağı ise şimdilik gizli tutuluyor. Aile, proje hakkında daha fazla detay vermekten kaçınırken, Hira’nın oyunculuk serüveninin nasıl şekilleneceği merak konusu oldu.

Demet Akalın ve Okan Kurt’un kızlarının bu yeni yolculuğunda nasıl bir performans sergileyeceği, şimdiden çok konuşuluyor.

