İhlas Haber Ajansı
İşçileri taşıyan servis tıra çarptı! Yaralılar var
Kayseri'de bu sabah işçileri taşıyan servis aracı tıra arkadan çarptı. Feci kazada çok sayıda kişi yaralandı.
Kayseri İncesu Organize Sanayi Bölgesi 4. Cadde üzerinde A.R.K. idaresindeki 38 P 0743 plakalı servis minibüsü, 31 AGF 094 plakalı tıra arkadan çarptı.
ÖNERİLEN HABERLER
GÜNDEM
"Hırsızların elini sıkmam" diyen Enver Aysever'e baskı! İmamoğlu'nun avukatları devrede
ARAÇTA SIKIŞTILAR
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada minibüs içinde sıkışanların olduğu öğrenilirken, ekiplerin müdahaleleri devam ediyor.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR