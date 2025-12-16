Kayseri'de bu sabah işçileri taşıyan servis aracı tıra arkadan çarptı. Feci kazada çok sayıda kişi yaralandı.

Kayseri İncesu Organize Sanayi Bölgesi 4. Cadde üzerinde A.R.K. idaresindeki 38 P 0743 plakalı servis minibüsü, 31 AGF 094 plakalı tıra arkadan çarptı.

ARAÇTA SIKIŞTILAR

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada minibüs içinde sıkışanların olduğu öğrenilirken, ekiplerin müdahaleleri devam ediyor.

