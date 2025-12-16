Enver Aysever'in cezaevinde CHP'li isimlerle tokalaştığı ancak Ekrem İmamoğlu'nun 'Hırsızların elini sıkmam' diyerek geri çevirdiği iddia edilmişti. İmamoğlu'nun avukatlarının Aysever'e bu haberi yalanlamaları için baskı yaptığı ortaya çıktı.

YouTube yayınında “Sağcılık ahlaksızlıktır” ifadelerini kullanan Gazeteci Enver Aysever geçtiğimiz hafta tutuklanmıştı.

"HIRSIZLARIN ELİNİ SIKMAM"

Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne nakledilen Aysever'le ilgili ortaya bomba bir iddia atıldı. Aysever'in kendisine 'geçmiş olsun' dileklerini ileten CHP'li isimlerle tokalaştığı; ancak yanında gelen Ekrem İmamoğlu'nun 'Hırsızların elini sıkmam' diyerek reddettiği öne sürüldü.

Enver Aysever

"AYSEVER'E BASKI" İDDİASI

Sabah'ın haberine göre bu haberin gündem olmasının ardından İmamoğlu cephesi hareketlendi. Haberleri yalanlamak için her yola başvuran İmamoğlu'nun avukatlarının, Aysever'e de haberi yalanlamaları konusunda baskı uyguladığı iddia edildi.

Öte yandan söz konusu haberde cezaevinde ortak mekânları izleyen onlarca kamera olduğu ve savcılığın o kayıtları yayınlayabileceği belirtildi.

