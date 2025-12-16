"Hırsızların elini sıkmam" diyen Enver Aysever'e baskı! İmamoğlu'nun avukatları devrede
Enver Aysever'in cezaevinde CHP'li isimlerle tokalaştığı ancak Ekrem İmamoğlu'nun 'Hırsızların elini sıkmam' diyerek geri çevirdiği iddia edilmişti. İmamoğlu'nun avukatlarının Aysever'e bu haberi yalanlamaları için baskı yaptığı ortaya çıktı.
- "Sağcılık ahlaksızlıktır" sözleri nedeniyle tutuklanan gazeteci Enver Aysever, Marmara Cezaevi'ne nakledildi.
- Aysever'in, kendisini ziyaret eden CHP'lilerle tokalaştığı, ancak Ekrem İmamoğlu'nun elini "Hırsızların elini sıkmam" diyerek sıkmayı reddettiği iddia edildi.
- Haberin gündem olması üzerine, İmamoğlu'nun avukatlarının Aysever'e haberi yalanlaması konusunda baskı uyguladığı öne sürüldü.
- Haberde, cezaevindeki ortak mekânları izleyen onlarca kamera bulunduğu ve savcılığın bu kayıtları yayınlayabileceği belirtildi.
YouTube yayınında “Sağcılık ahlaksızlıktır” ifadelerini kullanan Gazeteci Enver Aysever geçtiğimiz hafta tutuklanmıştı.
Enver Aysever tutuklandı! 'İmamoğlu' detayı dikkat çekti
"HIRSIZLARIN ELİNİ SIKMAM"
Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne nakledilen Aysever'le ilgili ortaya bomba bir iddia atıldı. Aysever'in kendisine 'geçmiş olsun' dileklerini ileten CHP'li isimlerle tokalaştığı; ancak yanında gelen Ekrem İmamoğlu'nun 'Hırsızların elini sıkmam' diyerek reddettiği öne sürüldü.
"AYSEVER'E BASKI" İDDİASI
Sabah'ın haberine göre bu haberin gündem olmasının ardından İmamoğlu cephesi hareketlendi. Haberleri yalanlamak için her yola başvuran İmamoğlu'nun avukatlarının, Aysever'e de haberi yalanlamaları konusunda baskı uyguladığı iddia edildi.
Öte yandan söz konusu haberde cezaevinde ortak mekânları izleyen onlarca kamera olduğu ve savcılığın o kayıtları yayınlayabileceği belirtildi.