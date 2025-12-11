YouTube yayınında “Sağcılık ahlaksızlıktır” ifadelerini kullanan Gazeteci Enver Aysever gözaltına alındı.

Gazeteci ve yazar Enver Aysever, YouTube kanalında paylaştığı videoda sarf ettiği ifadelerin ardından gözaltına alındı.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 3 kişi tutuklandı!

SKANDAL SÖZLER SÖYLEDİ

Rüşvetten tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu’nun röportajını değerlendiren Aysever, “Sağcılık suçtur. Sağcı olduğunuz zaman ahlaksız olursunuz ya da ahlakınız ahlaksızlık olur” demişti.

Küçükçekmece Adliyesi'nde ifade vermesi beklenen Aysever'in avukatı gelişmeleri aktaracağını açıkladı.

ENVER AYSEVER KİMDİR?

1971, İstanbul doğumlu Aysever; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi sosyoloji bölümünden mezun oldu. Doğuş, Yeditepe ve Arel üniversitelerinde dersler verdi. Bir yıl boyunca Cumhuriyet Halk Partisi parti meclisi üyeliği de yapan yazar, evli ve bir çocuk babasıdır.

Yazdığı çocuk oyunlarını "Çocuk Oyunları 1" adlı bir kitapta topladı. "Geç Kalmış Romantik" adlı bir öykü kitabının ardından, Bir An Bin Parça adlı bir roman yazdı. Bu romanı ile 2007 Yunus Nadi Roman Ödülü sahibi oldu. Ayrıca "Nasıl Yazar Olunur" ve "Yaralısın Türkiye" adlı deneme kitaplarını yazdı.

Çeşitli gazetelere köşe yazarlığı ve TV'de program sunuculuğu yaptı.

Haberle İlgili Daha Fazlası