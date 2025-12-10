İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan, aralarında gazetecilerin de bulunduğu 8 şüpheli, kan örneklerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma kapsamında aralarında gazetecilerin de bulunduğu 8 şüpheli hakkında 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, kullanılmasına yer ve imkan sağlamak' suçlarından gözaltı kararı verilmişti.

Jandarma tarafından gözaltına alınan 8 şüpheli, kan örneklerinin alınması için Adli Tıp Kurumu'na getirilmişti. Kan örnekleri alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

