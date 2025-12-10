Japon ekibi Sanfrecce Hiroshima'da forma giyen Tolgay Arslan, Asya Şampiyonlar Ligi'nde Shanghai Shenhua ile karşılaştıkları maçta rakip oyuncuyla gerginlik yaşadı.

Asya Şampiyonlar Ligi Elit'te Japonya temsilcisi Sanfrecce Hiroshima ile Çin ekibi Shanghai Shenhua karşı karşıya geldi.



Karşılaşmanın devre arasında Sanfrecce Hiroshima forması giyen Tolgay Arslan, tünelde Shanghai Shenhualı oyuncularla gerginlik yaşadı.

RAKİBİYLE KAFA KAFAYA GELDİ

Sporx'in aktardığı habere göre; ilk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmanın devre arasında iki takım oyuncuları soyunma odasına ilerlerken Türk yıldız, tünelde beklediği bir rakibi ile önce kafa kafaya geldi.

Kavganın başlangıç anı

GERGİNLİK BÜYÜDÜ

Ardından Çin temsilcisinin oyuncuları ile Tolgay arasında arbede yaşandı ve karşılıklı itiş kakış devam ederken ortalık karıştı.

TEKNİK HEYETLER ARAYA GİRDİ

Tünelde bulunan güvenlik görevilileri ve teknik heyet personelinin araya girmesinin ardından gerginlik yatıştırıldı. Maçın hakemi de olaya müdahale ederek iki takım oyuncularını düdük çalarak sakinleştirmeye çalıştı.



Karşılaşmayı Tolgay Arslan'ın formasını giydiği Sanfrecce Hiroshima, Hayato Araki'nin 78. dakikada attığı golle 1-0 kazandı.

