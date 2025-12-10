Brann Teknik Direktörü Freyr Alexandersson, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecekleri mücadele öncesinde açıklamalar yaptı. Teknik Direktör Freyr Alexandersson, Fenerbahçe maçına hazır olduklarını belirterek "Burası Avrupa Ligi, Mickey Mouse turnuvası değil." dedi.

Brann Stadyumu'ndaki basın toplantısında soruları cevaplayan İzlandalı çalıştırıcı, ligin bitiminin ardından İspanya'da iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini vurguladı.

Norveç Ligi'nde uzun bir sezonu geride bıraktıklarını aktaran 43 yaşındaki teknik adam, "10 gündür maç yapmamamız yarın bizi etkilemez. Bu sezon 51 maç oynadık. Takım tempo anlamında iyi durumda. 2-3 aydır her hafta 2 ya da 3 maça çıkıyoruz. Biz odaklanmış durumdayız." ifadelerini kullandı.

ASENSIO ÜZÜNTÜSÜ

Freyr Alexandersson, Fenerbahçe'deki eksiklerin sistemini değiştirip değiştirmeyeceği yönündeki soruya "Sistemimizi değiştirmeyeceğiz. Çok kaliteli oyunculardan bahsediyoruz. Fenerbahçe'nin kadrosunda çok iyi isimler var. Asensio, Duran gibi isimlerin yerine yine kaliteli oyuncular olacaktır. Ama Asensio gibi üst düzey bir oyuncunun yarın sahada olmasını isterdim. Bu sabah bir toplantı yaptık ve toplantıda Asensio'nun oynadığı 7 dakikalık bir video izledik. Sonrasında oynamayacağını öğrendik. Tabii ki bazı şeyler değişecektir." açıklamasında bulundu.

"TÜRKİYE'DE OYNASAYDIK BİZİM İÇİN DAHA ZOR OLURDU"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun Avrupa Ligi maçlarında şansın yüzde 50-50 olduğunu söylediğini hatırlatan Freyr Alexandersson, İtalyan teknik adama büyük saygı duyduğunu vurguladı.

Türk futbolunun Avrupa'nın önemli organizasyonlarından olduğuna dikkati çeken İzlandalı teknik adam, "Çok iyi sahalara, çok iyi oyunculara ve çok iyi takımlara sahipler. Taraftarlar çok ateşli. Türkiye'nin milli takımı da oldukça başarılı." dedi.

Yarınki maçı iç sahada oynamanın avantaj olduğunu anlatan 43 yaşındaki çalıştırıcı, şunları söyledi:

"Sahamızda oynayıp iyi sonuç almak istiyoruz. Bu maç deplasmanda olsaydı durum farklı olurdu. Onlar sahasında çok daha iyi oynuyor. Eğer Türkiye'de oynasaydık bizim için daha zor olurdu. Fenerbahçe'nin bizden çekineceğini düşünmüyorum. Yarınki maça odaklandık ve bu maçtan keyif almak istiyoruz. Fenerbahçe karşısında oyunu kontrol etmeniz, baskı yapmanız ve kontrollü oynamanız gerekiyor. Onlar bu küçük şehrin takımı Brann'a oyunun kontrolünü vermek istemeyecektir. Eğer Fenerbahçe'yi yenersek bu tarihi durum olur. Eğer 3 puan alamazsak büyük hayal kırıklığı olmaz. Ama 3 puan için, Fenerbahçe'yi yenmek için elimizden geleni yapacağız. Burası Avrupa Ligi, Mickey Mouse turnuvası değil. Bir sonraki maçımız Fenerbahçe'yle ve bu mücadele için hazırız."

VETLE DRAGSNES: "BERGEN ŞEHRİNE YILBAŞI HEDİYESİ VERMEK İSTİYORUZ"

Teknik direktör Freyr Alexandersson ile basın toplantısında soruları cevaplayan savunma oyuncusu Vetle Dragsnes, Fenerbahçe karşısında ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını dile getirdi.

Sarı-lacivertlilerin çok önemli futbolculara sahip olduğunu vurgulayan deneyimli oyuncu, "Ancak biz de iyi bir takımız. Yarın kazanarak Bergen şehrine yılbaşı hediyesi vermek istiyoruz. Zorlu bir takımla oynayacağız ama umuyorum bunu başarırız. Lille, Bologna, PAOK deplasmanlarında oynadık. Zorlu takımlarla karşılaştığımızı söyleyebilirim. Yarın da puan almak istiyoruz." diye konuştu.

