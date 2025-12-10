Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, UEFA Avrupa Ligi'nde Norveç temsilcisi Brann ile oynayacakları maç öncesinde yapılan basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Brann mücadelesinde kadroda olmayacak isimleri açıklayan 40 yaşındaki çalıştırıcı, transfer söylentilerine de cevap verdi.

"ASENSIO BİZİMLE OLMAYACAK"

Müsabaka öncesi kötü haberi veren Tedesco, Marco Asensio'nun maç kadrosunda olmayacağını belirtti.

İtalyan çalıştırıcı, "Jhon Duran'ın yokluğunda çözümümüz Nesyri olacak. Zaten birçok maçta çözümümüz kendisi olmuştu. Stutgartt karşısında çok iyi bir performans sergiledi. Duran bu maçta oynayamayacak cezalı olduğu için. Bazı kas durumları nedeniyle Masrco Asensio da bizimle birlikte olamayacak yarın. Umarım Konyaspor maçına yetişir. Yarın Talisca ve Nesyri ile birlikte oynayacağız. Bizler bu maça hazırız. Takım iyi bir durumda. Hepimizi bu maçı kazanmak istiyoruz" şeklinde ifadelerde bulundu.

"BEN 'BU İSMİ İSTİYORUM' DİYEN BİRİ DEĞİLİM"

Ocak ayındaki ara transfer döneminde gerçekleşecek transferle ilgili sorulan bir soru üzerine Tedesco, "Şu an transferi konuşmak için doğru bir an değil. Transfer penceresi henüz açılmadı. Ben takımımdan çok mutluyum Transfer pazarında bir fırsat olabilir mi diye gözümüz kulağımız tabii ki açık olmalı. Ama ben 'şu oyuncuyu istiyorum' diyen bir hoca değilim. Bu bir tek adam şovu değil, transferde bir fırsat doğarsa başkanımızla ve sportif direktörümüzle bunu konuşuruz. Ben hiçbir zaman net bir şekilde 'bu ismi istiyorum' diyen birisi değilim." cevabını verdi.

“BECAO İLE İLGİLİ DETAY VEREMEM”

Tedesco, sebep verilmeden kadro dışı bırakılan Rodrigo Becao hakkında detay vermenin yanlış olduğunu vurguladı ve "Becao'nun durumuyla ilgili detay veremem. Bu hiç adil olmaz. Samandıra'da olan her şey aile içinde kalır. Hepimizin Fenerbahçe'nin hedefleri doğrultusunda çalışması gerekiyor. Yarın maçı kazanırsak maç başı puan ortalamamız 2 olacak. İlk hedefimiz ilk 8 içinde grubu bitirmek." sözlerini sarf etti.

"SAHADA ÇETE GİBİ OLMALIYIZ"

Süper Lig'de oynadıkları Rams Başakşehir maçına da değinen Tedesco, "Başakşehir maçı kötüydü. Bazen iyi ya da kötü oynarsınız ama kötü oynadığınızda da kazanmanız lazım. Beni en çok bu rahatsız etti. O maç rotasyonla oynamak durumundaydık. Sahada otomatikleşme olmadığından kötü oyunu kabullenirim ancak çok zor bir deplasmanda öne geçtiyseniz 3 puanı almalısınız. Büyük takımalar da kötü oynayabilir ancak kazanırlar. Daha çok çalışmalı ve sahada akıllı olmalıyız. Saha içinde biraz çete gibi olmalıyız. Bu zaten Türkler'de de İtalyanlar'da da olan bir şey" kelimelerini kullandı.

“YARIN YEDEK KULÜBESİNDE 4 OYUNCUMUZ OLACAK”

Tedesco, basın toplantısındaki açıklamalarını şu sözlerle noktaladı:

Genç bir teknik direktörüm ama kendimi bu sektörde tecrübeli hissediyorum Bu 800. basın toplantım olabilir. Bir teknik direktörün işi duruma göre aksiyon almaktır. Ferencvaroş maçında mesela çok eksiğimiz vardı ve sizin de bu durum için çözümler üretmeniz gerekiyor. Takım içerisinde en iyi çözümü bulmamız gerekiyor.. Edson Alvarez'in de bileğinde bir ağrısı var. Szymanski de dizinde ağrı hissetti. Bartuğ da listede olmadığı için yarın bizimle olamayacak. Yarın yedek kulübesinde 4 oyuncumuz olacak. Başakşehir maçı bizim için kötü bir maçtı. Beni o maçta rahatsız eden şey; böylesine zorlu bir deplasman maçına eğer öne geçiyorsanız 3 puanı alabilmeniz lazım. Duygusal kontrolümüzün olması gerekiyor. Sahada biraz çete gibi olmamız gerekiyor. Bunu pozitif anlamda söylüyorum, sarı kart görmemiz anlamında söylemiyorum.

