İhlas Haber Ajansı
Fas'ta iki bina çöktü! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Fas’ın Fes kentinde iki binanın çökmesi sonucu 19 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin ise yaralandığı açıklanırken, binanın enkazında arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.
Fas’ın Fes kentine bağlı Al Mostaqbal Al Massira mahallesinde iki bina, gece saatlerinde çöktü. Fas basını, binada yaşayan çok sayıda kişinin enkaz altında kaldığını ve çökmenin ardından arama kurtarma çalışmalarının başladığını kaydetti.
19 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, ÇOK SAYIDA YARALI VAR
Olayın hemen ardından yardıma koşan siviller enkazdan bir çocuğu kurtarmayı başarırken olay yerinde arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Yetkililer olayda 19 kişinin hayatını kaybettiğini, 16 kişinin ise yaralandığını söyledi.
Olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Binaların çok eski olabileceği ifade edilirken soruşturmada muhtemel inşaat ihlalleri, yapısal ihmal ve idari sorumluluğun inceleneceği kaydedildi.
ÖNERİLEN HABERLER
DÜNYA
Bir garip olay! İşe erken gittiği için kovuldu, mahkemenin kararı ise şaşkına çevirdi
DÜNYA
128 kişinin can verdiği yangının ardından... Çin'de 4 katlı bina alevlere teslim: Çok sayıda ölü var
Bizi Takip Edin
YORUMLAR