Kanal D’nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta ile geniş kitleler tarafından tanınan fenomen kayınvalide Besime Ekici’nin hayatını kaybettiği öğrenildi. Yarışmada sergilediği otoriter duruşu, dobra kişiliğiyle büyük bir izleyici kitlesinin sevgisini kazanan Ekici’nin vefat nedeni de ortaya çıktı.

Gelinim Mutfakta’ya gelini Gülcan Ekici ile birlikte katılan Besime Ekici, yarışmadaki kendine özgü üslubu ve güçlü karakteri sayesinde kısa sürede fenomen haline gelmişti. Ekran kariyerinin öncesinde Malatya’da ailesiyle birlikte restoran işleten Ekici, hem mutfaktaki becerileri hem de net tavırlarıyla dikkat çekmişti.

Fenomen kayınvalide Besime Ekici hayatını kaybetti! Ölüm nedeni belli oldu

ACI HABER GELİNİ TARAFINDAN DUYURULDU

Besime Ekici’nin vefat ettiği öğrenildi. Fenomen kayınvalide ile ilgili üzen haberi gelini Gülcan Ekici sosyal medya paylaşımıyla duyurdu. Gülcan Ekici, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Kayınvalidem Bessey Ekici Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur.”

Paylaşımın ardından kısa sürede çok sayıda başsağlığı mesajı gelirken, Besime Ekici’nin sevenleri sosyal medya üzerinden üzüntülerini dile getirdi. Yarışmada bıraktığı izler ve sevilen kişiliği nedeniyle Ekici’nin vefatı sosyal medyada da yankı buldu.

ÖLÜM NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Besime Ekinci’nin kanser tedavisi gördüğü ve bu nedenle vefat ettiği öğrenildi.

