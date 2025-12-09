Gelinim Mutfakta yarışmasının unutulmaz kayınvalideleri arasında yer alan Besime Ekici’nin hayatını kaybettiği haberi, televizyon dünyasında ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Besime Ekici öldü mü, neden öldü soruları kamuoyunun gündemine geldi. Yarışmada kendine özgü üslubuyla izleyicilerin hafızasında yer eden Besime Ekici, programdaki samimi duruşuyla büyük bir kitle tarafından tanınıyordu.

Uzun süre gelini Gülcan ile birlikte Gelinim Mutfakta yarışmasında yer alan Besime Ekici’nin vefat haberi, ailesini ve sevenlerini yasa boğdu. Yarışmanın takipçileri ise Besime Ekici öldü mü, neden öldü araştırmaya başladı.

Besime Ekici öldü mü?

Gelinim Mutfakta yarışmasıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Besime Ekici’nin hayatını kaybettiği açıklandı. Programdaki doğal tavırları ile hafızalara kazınan Besime Ekici’nin vefat haberi, ilk olarak gelini Gülcan Ekici tarafından sosyal medya üzerinden duyuruldu. Paylaşımın ardından kısa sürede gündeme taşınan acı gelişme, yarışmanın takipçilerini ve Ekici’yi tanıyan herkesi derinden üzdü.

BESİME EKİCİ NEDEN ÖLDÜ?

Besime Ekici’nin ölüm nedeni hakkında aile tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı. Gelini Gülcan’ın duyurduğu vefat haberinde yalnızca kayınvalidesinin hayatını kaybettiği bilgisi yer aldı.

BESİME EKİCİ KİMDİR?

Gelinim Mutfakta yarışmasında gelini Gülcan ile birlikte yer alan Besime Ekici, programdaki dobra konuşmaları, net tavrı ve kendine has duruşuyla kısa sürede dikkatleri üzerine toplamıştı. Sergilediği karakteristik tavırlar sayesinde yarışmanın akılda kalan kayınvalidelerinden biri haline gelen Ekici, hem destekçileri hem de eleştirenleri tarafından sık sık gündeme gelmişti.

