Gelinim Mutfakta'da yeni hafta heyecanı başladı. 8 Aralık tarihli bölümde yeni gelen yarışmacı Güllüşah ve kayınvalidesi Arzu oldu. Böylece Güllüşah, Miyase, Tuğba ve Kader arasındaki yarış yakından takip ediliyor. Gün sonunda en yüksek puana ulaşan gelin çeyrek altının sahibi olurken puan tablosu bölümün ardından netlik kazandı.

Hafta içi her gün ekrana gelen Gelinim Mutfakta yarışmasında 8 Aralık Pazartesi gününün sonuçları merak ediliyor. Yeni haftanın ilk gününde yarışmacılar en yüksek puanı almak için mücadele ederken izleyiciler çeyrek altını alan gelini araştırıyor.

8 ARALIK GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

8 Aralık Pazartesi günü Gelinim Mutfakta’da çeyrek altını kazanan isim, bölümün yayınlanmasının ardından açıklanacak. Yarışmacılar gün boyunca hazırladıkları tabaklarla puan almaya çalışırken günün en yüksek puanını toplayan gelin çeyrek altını kazanacak. Miyase, Tuğba, Kader ve Güllüşah arasından birinci olan isim bölümün ardından belli olacak.

8 Aralık Gelinim Mutfakta puan durumu! Bugün kim birinci oldu?

8 ARALIK GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Gelinim Mutfakta’nın 8 Aralık tarihli puan tablosu, bölümün tamamlanmasının ardından belli oluyor. Yarışmada dört gelin hazırladıkları yemeklerle kayınvalidelerden puan alırken puanlama sonucunda günün sıralaması oluşturulacaktır.

Miyase:

Tuğba:

Kader:

Güllüşah:

8 Aralık Gelinim Mutfakta puan durumu! Bugün kim birinci oldu?

KIRIKKALE TUVALAK KÖFTE TARİFİ

İrmik ve ince bulguru bir kaseye alıp yarım çay bardağı sıcak su ile ıslatın. Üzerini kapatıp birkaç dakika dinlendirin.

Yumuşayan bulgurun üzerine yumurta, baharatlar ve salçayı ekleyin.

Unu da ekleyerek tüm malzemeyi yoğurun. Kulak memesi kıvamında bir hamur elde edin.

Hamurdan misket büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın ve unladığınız tepsiye dizin.

Bir tencerede doğranmış soğanı kavurun. Salçayı ekleyip karıştırın.

Üzerine haşlanmış nohut ve fasulyeyi ekleyerek birkaç dakika daha kavurun.

Tencereye sıcak su ekleyin, kaynamaya başlayınca köfteleri tek tek içine bırakın.

Yaklaşık 20 dakika pişirin, köfteler yumuşadığında çorba servise hazırdır.

İsteğe bağlı olarak çorbaya kemikli et veya tavuk eti ekleyebilirsiniz.

Haberle İlgili Daha Fazlası