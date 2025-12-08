Kaydet

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan iki grubun karşılaşması savaş alanını aratmayan görüntülere sahne oldu. Sözlü tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle taraflar yanlarında getirdikleri sopalarla birbirine girdi. Bazı kişilerin kendilerini korumak için motosiklet kasklarını taktığı kavgada sopalar ve yumruklar havada uçuştu. Çevredekilerin güçlükle ayırmaya çalıştığı ve polis ekiplerinin müdahalesiyle sonlanan o anlar cep telefonu kamerasına yansırken tarafların kavgayı ufak sıyrıklarla atlattığı öğrenildi.

