Kanal D ekranlarının sevilen yemek yarışması Gelinim Mutfakta'nın iddialı yarışmacısı Tuğba Duman, hem lezzetli yemekleri hem de kayınvalidesi Menekşe Hanım ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Programda gösterdiği rekabetçi tavırlarla isminden sık sık söz ettiren Tuğba'nın hayatı merak ediliyor.

Gelinim Mutfakta'nın en dikkat çeken yarışmacılarından biri olan Tuğba Duman, mutfaktaki iddialı tavırlarıyla öne çıkan bir isimdir.

Aslen Sivaslı olan, çocukluğunu Balıkesir Gönen'de geçiren ve yarışmaya Bandırma!dan katılan Tuba, yarışmaya aile dostu Menekşe Hanım ile katılmıştır.

Tuğba Duman, aslen Sivaslıdır. Balıkesir Gönen’de büyümüştür. 3O'lu yaşlarının başında olduğu tahmin edilen Duman muhasebeci olarak çalışmaktadır. Aynı zamanda sosyal medyada da aktif paylaşımlar yapmaktadır.

Yarışmada özgüvenli, hırslı ve rekabetçi tavırlar içinde olan Tuğba, Miyase ile kıyasıya rekabet etmektedir.

Gelinim Mutfakta Tuğba kimdir, kaç yaşında?

Tuğba, Gelinim Mutfakta'nın 8. sezonunda yaptığı açıklamada, 8 yıllık evliliğinin sona erdiğini duyurdu

