LaLiga’nın heyecan dolu haftasında, İspanya futbolunun iki köklü ekibi Athletic Bilbao ve Real Madrid karşı karşıya geliyor. Bu akşam Real Madrid, deplasmanda Athletic Bilbao’nun konuğu olacak. Athletic Bilbao-Real Madrid maçı hangi kanalda, Arda Güler oynayacak mı netlik kazanmaya başladı!

Ligde 37 puanla ikinci sırada yer alan Madrid ekibi, lider Barcelona ile arasındaki farkı kapatmak isterken, ev sahibi Bilbao da üst sıralara tırmanmak için sahadan puanla ayrılmayı hedefliyor. Peki, Athletic Bilbao-Real Madrid maçı ne zaman, hangi kanalda, Arda Güler oynayacak mı?

ATHLETIC BILBAO-REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

LaLiga’nın heyecanla beklenen karşılaşmasında Athletic Bilbao, Real Madrid’i ağırlıyor. Mücadele S Sport ve S Sport Plus kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

ATHLETIC BILBAO-REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Athletic Bilbao ve Real Madrid arasındaki kritik LaLiga mücadelesi 3 Aralık Çarşamba günü saat 21.00’de başlayacak.

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Milli futbolcumuz Arda Güler’in bu akşam ilk 11'de yer alması bekleniyor.

ATHLETIC BILBAO-REAL MADRİD MAÇ KADROSU MUHTEMEL 11

Athletic Bilbao: Unai Simón, Íñigo Lekue, D. Vivian, A. Laporte, Y. Berchiche, M. Jauregizar, Iñigo R. de Galarreta, U. Gómez, Á. Berenguer, N. Williams, G. Guruzeta

Real Madrid: Thibaut Courtois, T. Alexander-Arnold, É. Militão, A. Rüdiger, Á. Carreras, F. Valverde, A. Tchouaméni, J. Bellingham, K. Mbappé, Vinícius Jr., Arda Güler



