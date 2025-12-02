İtalya Kupası son 16 turunda futbolseverleri heyecanlandıran bir mücadele sahne alacak. Kupada yoluna emin adımlarla devam etmek isteyen Juventus, Allianz Stadyumu’nda Udinese’yi konuk edecek. Juventus - Udinese maçı hangi kanalda, Kenan Yıldız ilk 11'de mi merakla araştırılıyor.

Juventus Kenan Yıldız liderliğinde çıktığı son 5 karşılaşmadan yenilgi almadan ayrılarak moral depoladı. Udinese ise deplasmanda sürpriz peşinde olacak. Peki, Juventus - Udinese maçı hangi kanalda, Kenan Yıldız ilk 11'de mi?

JUVENTUS - UDİNESE MAÇI HANGİ KANALDA?

Juventus - Udinese karşılaşması, futbolseverler tarafından şifresiz izlenebilecek. Allianz Stadyumu’ndaki mücadele, Tabii ile TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

JUVENTUS - UDİNESE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Kupası son 16 turunun kritik maçlarından biri olan Juventus - Udinese maçı 2 Aralık Perşembe saat 23.00’te başlayacak.

KENAN YILDIZ İLK 11'DE Mİ?

Serie A’da oynanacak Napoli maçı da göz önünde bulundurularak genç oyuncunun rotasyona dahil edilme ihtimali gündeme geldi. Teknik ekibin planlarına göre milli futbolcunun bu akşamki karşılaşmaya yedek kulübesinde başlaması tahmin ediliyor. İlk 11'de yer alma ihtimali de yüksek görülen oyuncunun sahada olup olmayacağı maç saati netleşecek.

Sezon genelinde takımın önemli hücum kozlarından biri olan Kenan Yıldız, Juventus formasıyla çıktığı 21 maçta 8 gol ve 7 asist üreterek dikkatleri üzerine çekmişti.



JUVENTUS - UDINESE MAÇ KADROSU MUHTEMEL 11

Juventus muhtemel 11

Di Gregorio, Kalulu, Kelly, Koopmeiners, Cambiaso, Locatelli, Thuram, Kostić, Conceição, Kenan Yıldız, David

Udinese muhtemel 11

Okoye, Bertola, Kabasele, Solet, Zanoli, Piotrowski, Karlström, Atta, Zemura, Zaniolo, Davis



