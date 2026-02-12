Libya'ya ziyarette bulunan MİT Başkanı İbrahim Kalın, başkent Trablus'ta Başbakan Abdulhamid Dibeybe ile görüştü. İki ülke ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alındığı zirvede, Libya'daki siyasi istikrar için tam destek vurgusu yapıldı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Libya'nın başkenti Trablus'ta Başbakan Abdulhamid Dibeybe ile bir araya geldi.

Libya Ulusal Birlik Hükümetinden yapılan açıklamada, Kalın ve Dibeybe görüşmesinde iki ülkeyi ilgilendiren ortak konular ile yerel ve bölgesel son gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

MİT Başkanı Kalın Libya'da! Başbakan Dibeybe ile kritik görüşme

Görüşmede, Libya'daki siyasi süreci desteklemek için koordineli uluslararası çabaların güçlendirilmesinin öneminin vurgulandığı kaydedildi.

Tarafların, bölgede istikrarın desteklenmesi amacıyla istişare ve koordinasyonu sürdüreceklerini teyit ettiği aktarıldı.

