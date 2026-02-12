Kocaeli’de engelli bireyi odunla darp ettiği iddiasıyla yargılanan sanık hâkim karşısına çıktı. Duruşmada sanığın çelişkili savunması dikkat çekerken, mağdurun yaşadığı travma aileyi isyan ettirdi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 34 yaşındaki engelli Ertuğrul Ş., tutuklu sanık fırıncı Y.D. tarafından darbedildi.

Kocaeli 7. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Y.D. ile müşteki Ertuğrul Ş. (34), babası Münir Ş. ve taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık Y.D. savunmasında, Ertuğrul Ş'yi tanımadığını söyledi.

Simit fırını işlettiğini, müştekinin fırının odunluk bölümüne sık sık girdiğini ve bu durumdan şüphelendiğini belirten Y.D, olay günü müştekiyi yeniden odunluğa girerken gördüğünü kaydetti.

Y.D, müştekiye neden girdiğini sorduğunu, karşılığında "giriyorum" cevabını aldığını ileri sürerek, bunun üzerine bisikletine vurup devirdiğini anlattı.

Engelli genci odunla darbetti! Sanıktan çelişkili savunma

"AYAKLARINA VURDUM KAFASINA DEĞİL"

Müştekiyi hırpaladığını ve 3-4 kez ayaklarına sopayla vurduğunu ancak kafasına vurmadığını iddia eden Y.D, müştekinin kafasındaki yaralanmanın odunların üzerine düşmesi sonucu meydana geldiğini savundu.

Y.D, emniyette verdiği ifadede müştekinin kafasına odunla vurduğunu söylediğinin hatırlatılması üzerine, "Öfke anında kafasına odunla vurmuş olabilirim, hatırlamıyorum." dedi.

Müşteki Ertuğrul Ş. (34) ise sanığın neresine vurduğu sorusuna başını göstererek, ne ile vurulduğu sorusuna "odunla" diye cevap verdi.

Baba Münir Ş. de olay tarihinde umrede olduğunu belirterek, evleri ile fırın arasında 400 metre mesafe bulunduğunu söyledi.

"OĞLUM DIŞARI ÇIKAMAZ OLDU"

Oğlunun arkadaşının olmadığını, bisikletle sürekli mahallede gezdiğini anlatan Şenol, "Bu olaydan sonra oğlum dışarı çıkamaz oldu. Uyku düzeni bozuldu. Kendisi olayla ilgili bir şey anlatamıyor. Sanıktan şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.

Tarafların beyanlarının alınmasının ardından esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın "beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi kasten yaralama" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

SANIK TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme, sanık Y.D'nin tahliyesine ve esas hakkındaki mütalaaya ilişkin beyanlarını hazırlamaları için taraflara süre verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığında hazırlanan iddianamede, Y.D'nin 16 Kasım 2025 tarihinde daha önce iş yerinin odunluğuna girdiğini iddia ettiği Ertuğrul Ş'yi iş yeri çevresinde gördüğü, yanına çağırarak çekiştirdiği ve odunluğun bulunduğu alana götürdüğü belirtildi.

Y.D'nin burada eline aldığı odunla mağduru darbettiği, alınan doktor raporuna göre mağdurun basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek şekilde yaralandığı aktarılan iddianamede, mağdurun akıl rahatsızlığı nedeniyle kasten yaralama eylemine karşı beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda olduğu kaydedildi.

İddianame, Y.D'nin "beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi kasten yaralama" suçundan 2 yıl 3 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

