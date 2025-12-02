Şampiyonlar Ligi’nde kritik bir haftaya girilirken Galatasaray’ın Monaco deplasmanında oynayacağı mücadele için geri sayım hızlandı. Union SG karşısında aldığı mağlubiyet sonrası moral depolamak isteyen Sarı Kırmızılı ekip, lig aşamasını ilk 8 içerisinde tamamlama hedefine yeniden yaklaşmak için Fransa’da sahaya çıkacak. Monaco Galatasaray maçı ne zaman belli oldu!

Galatasaray turnuvadaki son iç saha randevusunda istediği sonucu alamazken Monaco karşılaşması için nefesler tutuldu! Monaco Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda canlı yayınlanacak detaylar belli oldu.

MONACO GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?



Galatasaray Şampiyonlar Ligi 2025-2026 sezonu lig etabının 6. haftasında Monaco ile karşı karşıya gelecek. Sarı Kırmızılı takım için büyük önem taşıyan mücadele 9 Aralık Salı akşamı oynanacak.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?



Monaco-Galatasaray karşılaşması 9 Aralık Salı günü saat 23.00’te başlayacak. Galatasaray’ın deplasmanda oynayacağı mücadelede gözler sonuca kitlendi.

MONACO GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?



Monaco ile Galatasaray arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MONACO-GS MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?



Evet, Monaco-Galatasaray mücadelesi TRT 1’de şifresiz şekilde yayınlanacak.

