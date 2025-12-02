Ziraat Türkiye Kupası’nın 4. eleme turunda Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor, sahasında 1. Lig lideri Atko Grup Pendikspor’u ağırlamaya hazırlanıyor. Çaykur Rizespor-Pendikspor maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak belli oldu!

Süper Lig’de Kayserispor deplasmanından alınan mağlubiyet sonrası teknik direktör İlhan Palut ile yollarını ayıran yeşil-mavili ekip zorlu mücadelede hem moral bulmayı hem de kupada adını bir üst tura yazdırmayı hedefliyor. Karşılaşma Rize’de futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.



Çaykur Rizespor-Pendikspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Hakem kadrosu açıklandı!

RİZESPOR-PENDİKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Çaykur Rizespor-Pendikspor maçı 2 Aralık Salı günü saat 18.00’de başlayacak. Ziraat Türkiye Kupası’ndaki önemli eleme turu karşılaşması, Çaykur Didi Stadyumu’nda oynanacak.

Çaykur Rizespor-Pendikspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Hakem kadrosu açıklandı!

RİZESPOR-PENDİKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Çaykur Rizespor-Pendikspor maçı A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek.



Çaykur Rizespor-Pendikspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Hakem kadrosu açıklandı!

RİZESPOR-PENDİKSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Türkiye Futbol Federasyonu, mücadelede görev yapacak hakemleri açıkladı. Çaykur Rizespor-Pendikspor maçının orta hakemi Ömer Faruk Turtay olacak. Yardımcı hakemler olarak Yusuf Susuz ve Serdar Osman Akarsu görev yapacak, dördüncü hakemlik görevini ise Onur Bingöl üstlenecek.



Haberle İlgili Daha Fazlası