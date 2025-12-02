Ziraat Türkiye Kupası’nın 4. eleme turu bu hafta dikkat çeken bir karşılaşmaya sahne olacak. Muş Spor Kulübü, sahasında Süper Lig ekibi Tümosan Konyaspor’u ağırlayacak. Muşspor-Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak merakla araştırılıyor.

Recep Uçar’ın ayrılığı sonrası göreve getirilen teknik direktör Çağdaş Atan, Konyaspor’daki ilk galibiyetini aramaya devam ediyor. Genç teknik direktör yeşil-beyazlılarla çıktığı 3 maçta 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Saha avantajını kullanmak isteyen Muşspor ise Süper Lig ekibini mağlup ederek Türkiye Kupası’nda adını üst tura yazdırma hedefinde.

MUŞSPOR-KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?



Ziraat Türkiye Kupası’nın 4. eleme turunda Muşspor, kendi sahasında Süper Lig ekibi Tümosan Konyaspor’u konuk edecek. Muşspor-Konyaspor maçı futbolseverler tarafından canlı olarak A Spor ekranlarından takip edilebilecek. Karşılaşma şifresiz yayınlanacak.

MUŞSPOR-KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?



Muşspor-Konyaspor maçı 2 Aralık Salı günü saat 13.00’te başlayacak. Mücadele, Muş Şehir Stadyumu’nda oynanacak.

MUŞSPOR-KONYASPOR MAÇI HAKEMİ KİM?



Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan listeye göre Muşspor-Konyaspor maçının orta hakemi Ömer Faruk Gültekin olacak. Gültekin’in yardımcılıklarını Ömer Lütfü Aydın ve Emre Doğu üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi Berkay Ağış olarak belirlendi.

