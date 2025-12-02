Muşspor-Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak?
Ziraat Türkiye Kupası’nın 4. eleme turu bu hafta dikkat çeken bir karşılaşmaya sahne olacak. Muş Spor Kulübü, sahasında Süper Lig ekibi Tümosan Konyaspor’u ağırlayacak. Muşspor-Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak merakla araştırılıyor.
Recep Uçar’ın ayrılığı sonrası göreve getirilen teknik direktör Çağdaş Atan, Konyaspor’daki ilk galibiyetini aramaya devam ediyor. Genç teknik direktör yeşil-beyazlılarla çıktığı 3 maçta 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Saha avantajını kullanmak isteyen Muşspor ise Süper Lig ekibini mağlup ederek Türkiye Kupası’nda adını üst tura yazdırma hedefinde.
MUŞSPOR-KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?
Ziraat Türkiye Kupası’nın 4. eleme turunda Muşspor, kendi sahasında Süper Lig ekibi Tümosan Konyaspor’u konuk edecek. Muşspor-Konyaspor maçı futbolseverler tarafından canlı olarak A Spor ekranlarından takip edilebilecek. Karşılaşma şifresiz yayınlanacak.
MUŞSPOR-KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?
Muşspor-Konyaspor maçı 2 Aralık Salı günü saat 13.00’te başlayacak. Mücadele, Muş Şehir Stadyumu’nda oynanacak.
MUŞSPOR-KONYASPOR MAÇI HAKEMİ KİM?
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan listeye göre Muşspor-Konyaspor maçının orta hakemi Ömer Faruk Gültekin olacak. Gültekin’in yardımcılıklarını Ömer Lütfü Aydın ve Emre Doğu üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi Berkay Ağış olarak belirlendi.