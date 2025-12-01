Derbi günü stadın çevresi hareketlenmeye başlarken, Galatasaray taraftarları sabah saatlerinden itibaren RAMS Park’ta toplanarak otobüslerle Kadıköy'e geçti. Galatasaray yönetiminden Bora Bahçetepe, yaptığı açıklamada takımın moralinin yüksek olduğunu söyleyerek karşılaşmadan üç puanla dönmeyi hedeflediklerini belirtti. Taraftarlar ise Fenerbahçe - Galatasaray derbisi hangi kanalda canlı yayınlanacak merakla araştırıyor.

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, ligde yoluna namağlup devam ediyor. Son 11 resmi maçta mağlubiyet yüzü görmeyen sarı-lacivertlşiler Avrupa ve lig performansıyla dikkat çekiyor. Ligde üst üste alınan 5 galibiyetle zirve yarışına tutunan takım, haftaya Galatasaray’ın bir puan arkasında girdi.

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, ligde topladığı 32 puanla haftaya lider başladı. 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle güçlü bir tablo sergileyen sarı-kırmızılı ekip, Kadıköy’den yenilmeden dönmeyi hedefliyor. Peki, Fenerbahçe - Galatasaray derbisi hangi kanalda?

FENERBAHÇE - GALATASARAY DERBİSİ HANGİ KANALDA?



Süper Lig’in 14. haftasında büyük bir heyecana sahne olacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisi, bu akşam Kadıköy’de oynanacak. FB-GS maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?



FB-GS maçı için yapılan açıklamalara göre maç şifreli olarak ekranlara gelecek. Sadece beIN Sports aboneleri karşılaşmayı canlı izleyebilecek.

FENERBAHÇE - GALATASARAY DERBİSİ HANGİ KANALDA?



Fenerbahçe ile Galatasaray 1 Aralık 2025 Pazartesi günü Kasdıköy’de karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 20.00 olarak belirlendi.

FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇ KADROSU MUHTEMEL 11



Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Edson Alvarez, Nene, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Duran (En Nesyri)



Galatasaray: Uğurcan Çakır, Arda Ünyay, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Torreira, Lemina (Sara), Saner, İlkay Gündoğan, Barış Alper Yılmaz, Osimhen

FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI HAKEMİ KİM?



FB-GS derbisinin hakemi Yasin Kol olarak açıklandı. Yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci üstlenecek. Dördüncü hakem olarak Ali Yılmaz görev yapacak. VAR hakemi ise Ali Şansalan oldu.



Editör:BETÜL TOKKAN

