Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında nefeslerin tutulduğu Fenerbahçe - Galatasaray derbisi için geri sayım tamamlanıyor. Bu akşam saat 20.00’de Kadıköy’de oynanacak mücadele için nefesler tutuldu! Fenerbahçe Galatasaray maçında kimler eksik, ilk 11 belli oldu mu merak konusu.

Galatasaray haftaya lider olarak girerken, Fenerbahçe sadece 1 puan geriden takibini sürdürüyor. Sarı-lacivertliler sahadan galibiyetle ayrıldığı takdirde koltuğu devralacak; konuk ekip ise puan kaybetmediği senaryoda liderliğini koruyacak. Peki, Fenerbahçe Galatasaray maçında kimler eksik?

Fenerbahçe Galatasaray maçında kimler eksik? FB-GS ilk 11 merakla bekleniyor!

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇINDA KİMLER EKSİK?



Derbi öncesi Fenerbahçe’de kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun dışında bir eksik bulunmuyor. Sakatlık süreçlerini yeni tamamlayan Çağlar Söyüncü ile Sebastian Szymanski’nin durumu ise maç saatinde netleşecek. İki oyuncunun da ilk 11’de başlaması beklenmiyor.

Galatasaray’da ise toplam 7 oyuncu derbide forma giyemeyecek. Sakatlıkları devam eden Wilfried Singo, İsmail Jakobs, Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu kadroda yer alamayacak. Kırmızı kart cezalısı Roland Sallai ile bahis soruşturması nedeniyle ceza alan Eren Elmalı ve Metehan Baltacı da derbide takımlarını yalnız bırakacak.

FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇ KADROSU MUHTEMEL İLK 11



Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Levent, İsmail, Alvarez, Nene, Asensio, Kerem, Duran



Galatasaray: Uğurcan, Sanchez, Lemina, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Sara, Sane, İlkay, Barış Alper, Osimhen

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?



Trendyol Süper Lig’in 14. haftasındaki dev derbi bu akşam saat 20.00’de oynanacak. Kadıköy’deki Chobani Stadyumu’nda yapılacak mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetecek.

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?



Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki kritik karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Editör:BETÜL TOKKAN

