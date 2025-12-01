Japonya’da satışa sunulan “insan yıkayıcısı” makine, kullanıcıyı kapsül içinde müzik eşliğinde temizliyor. Yetkililer hedeflerinin sadece bedeni değil ruhu da temizlemek olduğunu dile getirirken, sınırlı üretim ve 385 bin dolarlık fiyatıyla da dikkat çekiyor.

Çamaşır makinesi mantığıyla çalışan ürün kullanıcıların kapsülün içine uzanmasıyla yıkama işlemini başlatıyor. Kullanıcı sadece müzik seçiyor.

HEDEFLERİ RUHLARI DA YIKAMAK!

Satışa sunan firmanın yetkilileri sadece bedeni değil ruhu da yıkamayı hedeflediklerini açıkladı. Cihaz temizlik işlemi boyunca kullanıcının kalp atışlarını ve hayati belirtilerini kaydediyor. Makine önce sadece prototip olarak tasarlandı. ABD'li bir tatil şirketi, prototipin ticarileştirilip ticarileştirilemeyeceğini öğrenmek için iletişime geçtikten sonra, firma bunu gerçek anlamda üretmeye karar verdi.

SINIRLI ÜRETİLDİ, 385 BİN DOLARDAN SATILACAK!

Firma üründen 50 adet civarında üretmeyi planladığını ürünü özel kılanın nadir bulunması olduğunu belirtti. Yerel basında, perakende satış fiyatının 385 bin dolar olacağı bildirildi.

