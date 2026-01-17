AÖF Güz Dönemi final heyecanı 17 Ocak 2026 itibarıyla başladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri, bugün düzenlenen oturumun ardından "AÖF soruları ve cevapları yayınlandı mı?" sorusuna cevap arıyor. İşte 2026 AÖF güz dönemi sınav soruları ve cevap anahtarı sorgulama ekranı...

AÖF güz dönemi final soruları ve cevapları 2026 gündemdeki yerini aldı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri, güz dönemi final sınavlarının ardından gözlerini soru kitapçığı ve cevap anahtarına çevirdi. Sınava giren binlerce öğrenci tarafından "AÖF güz dönemi final soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?" soruları araştırılmaya başlandı. AÖF tarafından yapılacak resmi açıklama yakından takip ediliyor.

AÖF SINAVLARI GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) Güz Dönemi final sınavları, bugün ve yarın yapılıyor. AÖF final sınavlarında sabah oturumu 09.30’da yapılırken, öğleden sonraki oturum 14.00’te gerçekleştirilecek.

Öğrencilere, sınava girdikleri her ders için 20 soru soruldu ve 30'ar dakika sınav süresi verildi.

AÖF VİZE SINAV SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI, NE ZAMAN YAYINLANACAK?

AÖF soruları ve cevaplarının erişime açılacağı tarih hakkında Anadolu Üniversitesi tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. AÖF soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının kısa süre içinde paylaşılması bekleniyor.

AÖF SORULARI VE CEVAPLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

AÖF soruları ve cevapları, üniversitenin sosyal medya hesapları üzerinden ya da https://ekampus.anadolu.edu.tr adresinden görüntülenebilecek.

2025-2026 AÖF SINAV TAKVİMİ

Güz dönemi ara sınavı: 06-07 Aralık 2025

Güz dönemi final sınavı: 17-18 Ocak 2026

Bahar dönemi ara sınavı: 04-05 Nisan 2026

Bahar dönemi final sınavı: 09-10 Mayıs 2026

AÖF yaz okulu sınavı: 22 Ağustos 2026

