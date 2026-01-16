Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin gündeminde yer alan en önemli başlıklardan biri, bütünleme ve telafi sınavlarının olup olmadığı sorusu oldu. 2025-2026 eğitim-öğretim yılı güz dönemi final sınavlarının yaklaşmasıyla birlikte özellikle mezuniyet aşamasındaki adaylar, başarısız dersler için ek bir sınav hakkı bulunup bulunmadığını araştırmaya başladı. Bu hafta sonu final sınavlarına girecek öğrenciler ''Anadolu Üniversitesi Açıköğretim bütünleme sınavı var mı?'' sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sınavları başlıyor. AÖF sınav giriş belgeleri, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim öğrenci sistemi üzerinden erişime açılıyor. Öğrenciler sınav merkezi, salon ve oturum bilgilerini bu belge üzerinden öğrenebiliyor. Sınavların yüz yüze ve çoktan seçmeli test usulüyle yapılması planlanıyor. Peki, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim bütünleme sınavı var mı?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim bütünleme sınavı var mı? 2026 AÖF sınav takvimi

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF BÜTÜNLEME SINAVI VAR MI?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi eğitim sisteminde bütünleme sınavı yapılmıyor. Üniversite tarafından yayımlanan mevzuata göre AÖF öğrencileri için dönem sonu sınavlarının ardından ek bir bütünleme sınavı düzenlenmiyor.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim bütünleme sınavı var mı? 2026 AÖF sınav takvimi

AÖF BÜTÜNLEME VE TELAFİ SINAVI VAR MI?

AÖF’te hem bütünleme hem de telafi sınavı uygulanmıyor. Güz ve bahar dönemlerinde ara sınav ve final sınavları yapılıyor, bu sınavların ardından ek bir telafi süreci işletilmiyor. Başarısız olunan dersler için öğrenciler yaz okulu seçeneğinden yararlanabiliyor. Yaz okulunda alınan dersler, not yükseltme ve mezuniyet sürecini tamamlama imkanı sunuyor.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim bütünleme sınavı var mı? 2026 AÖF sınav takvimi

AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ?

Anadolu Üniversitesi AÖF’te ders geçme notu alt sınırı 35 olarak uygulanıyor. Ara sınav ve dönem sonu sınavı ortalaması 35’in altında kalan öğrenciler dersten FF notu almış sayılıyor. Mezuniyet için öğrencilerin tüm derslerini başarması, FF notunun bulunmaması ve genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekiyor.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim bütünleme sınavı var mı? 2026 AÖF sınav takvimi

2026 AÖF SINAV TAKVİMİ

2025-2026 eğitim-öğretim yılı kapsamında AÖF güz dönemi dönem sonu sınavları 17-18 Ocak 2026 tarihlerinde yapılacak. Bahar dönemi ara sınavları 4-5 Nisan 2026, bahar dönemi final sınavları ise 9-10 Mayıs 2026 tarihlerinde uygulanacak. Yaz okuluna katılan öğrenciler için yaz okulu sınavı 22 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

Haberle İlgili Daha Fazlası