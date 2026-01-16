2025-2026 eğitim öğretim yılı kapsamında düzenlenecek AÖF final sınavları, 17-18 Ocak 2026 tarihlerinde Türkiye genelinde belirlenen sınav merkezlerinde yüz yüze yapılacak. Sınavlara katılacak binlerce öğrenci ''Açık Öğretim sınavı saat kaçta başlıyor kaçta bitiyor?'' sorusuna dair detayları araştırıyor.

AÖF tarafından yayımlanan sınav takvimine göre güz dönemi final sınavları hafta sonu iki gün boyunca sabah ve öğleden sonra oturumları şeklinde uygulanacak. Sınav giriş belgelerinin erişime açılmasıyla birlikte adaylar, hangi gün ve saatte sınava gireceklerini öğrenmiş durumda. Peki, Açık Öğretim sınavı saat kaçta başlıyor kaçta bitiyor 2026?

Açık Öğretim sınavı saat kaçta başlıyor kaçta bitiyor? 2026 AÖF sınavları başlıyor

AÇIK ÖĞRETİM SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR 2026?

Açıköğretim Fakültesi güz dönemi final sınavlarında sabah oturumları saat 09.30’da başlayacak. Öğleden sonra yapılacak oturumların başlama saati ise 14.00 olarak belirlendi.

Öğrencilerin sınav saatinden en az 30 dakika önce sınav binasında hazır bulunmaları isteniyor.

AÇIK ÖĞRETİM SINAVI SAAT KAÇTA BİTİYOR 2026?

AÖF sınavlarında her ders için adaylara 20 soru yöneltiliyor. Her test için tanınan süre 30 dakika olarak uygulanıyor. Bu nedenle sınavın bitiş saati, öğrencinin girdiği ders sayısına ve oturumuna göre değişiklik gösterebiliyor.

Tek ders sınavına giren adaylar 30 dakika sonunda sınavını tamamlarken, birden fazla dersi bulunan öğrencilerin sınav süresi buna bağlı olarak uzayabiliyor.

AÇIK ÖĞRETİM SINAVINDA 3 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?

Sınav değerlendirme sisteminde klasik AÖF kuralı geçerli olacak. Her testte 4 yanlış cevap, 1 doğru cevabı götürecek.

